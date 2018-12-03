FİNANS

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

KÜRESEL kripto para borsası DSX, Türkiye'de kullanıcıların kripto para teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı ve platformda Türk Lirası üzerinden işlemlerin başladığını duyurdu.

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL kripto para borsası DSX, Türkiye'de kullanıcıların kripto para teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı ve platformda Türk Lirası üzerinden işlemlerin başladığını duyurdu. Aralık ayı içinde Türkçe dil desteği verecek olan DSX, 2019 yılı başında ise akıllı telefon uygulamasıyla mobil platformlarda yerini alacak.

Kullanıcıların ve finans kuruluşlarının kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle kurulan global kripto para borsası DSX, Türkiye pazarındaki faaliyetlerin ve hedeflerin anlatıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden DSX CEO'su Mike Rymanov, “Türkiye gerek kullanıcılar gerekse finans kuruluşları ölçeğinde global FinTech devrimine öncülük ediyor. Türkiye'nin genç ve inovasyona açık nüfusu, yeni ve heyecan verici finansal fırsatları keşfetmeyi seviyor” dedi.

“TÜRKİYE PAZARINA İNANDIĞIMIZ İÇİN BU YATIRIMI YAPIYORUZ”

Türkiye'den gördüğü yoğun ilgi karşısında DSX’in tümüyle Türkçe bir platform ile pazarda varlığını sürdüreceğini kaydeden Rymanov, yaptığı açıklamada kripto para alım satımında Türk Lirası ile işlem seçeneğinin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu adımın DSX için önemli bir geliştirme yatırımı olduğuna dikkat çeken Rymanov, "Türkiye pazarına inandığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Buradaki kullanıcıları ve finansal kuruluşları, kripto para ticareti yapmanın profesyonel yolu ile tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DSX, Aralık ayı içinde Türkçe dil desteğiyle yerel hizmet sunmaya başlayacak. 2019 yılının ilk çeyreğinde ise kullanıcı dostu bir akıllı telefon uygulamasıyla kripto para alım satımını mobile taşıyacağız” diye konuştu.

YASAL MEVZUATA UYUMLU KRİPTO PARA PLATFORMU

DSX'i diğer kripto para borsalarından ayıran en önemli özelliklerin başında, sadece son kullanıcılara değil, kripto teknolojileri keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına da yasal uygunluğu bulunan hizmetler sunması olduğu ifade edildi. Finans kurumlarının bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan DSX’in, kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mevzuatlar çerçevesinde işlediği belirtildi.

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

PARTNERBalonun yıldızıBalonun yıldızı
Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)
Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

13 arkadaş, 1 yılda biriktirdiği parayla kreş açtı

13 arkadaş, 1 yılda biriktirdiği parayla kreş açtı

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.