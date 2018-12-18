Global şirketler ile Türkiye’deki kadın iş sahipleri buluştu

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Dünya genelinde kadın sahipliğindeki tedarikçileri destekleyen sivil toplum kuruluşu WEConnect International, Türkiye’de üçüncüsünü düzenlediği yıllık konferansında global firmalar ile kadın iş sahiplerini bir araya getirdi.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye’nin sponsor olarak yer aldığı konferansa yaklaşık 150 üst düzey yönetici katıldı.

Ana teması “Tedarik Zincirinde Çeşitlilik” olan konferansta, WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik, konferansa gösterilen ilgi ve destekten dolayı yaşadıkları mutluluğu belirtti ve şöyle devam etti:

“WEConnect International’ın misyonu ve çalışma şekli kadınlara yardım etme bakımından benzersiz ve onlara çok somut bir katkı sağlıyor; kadın iş sahiplerinin birçok büyük kuruma satış yapabilmesi için onlara fırsat yaratıyoruz. Kadın iş sahiplerinin büyük kurumsal satış fırsatlarında başarı elde etmeleri için ihtiyaç duydukları donanımların kazandırılması için eğitimler koordine ediyoruz. Gelecekte de hem global hem de lokal olarak daha çok kurumu ve kadın iş sahibini platformumuza katarak, kurumlar ve iş sahipleri arasında tedarik fırsatları yaratmayı sürdüreceğiz.”

EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı EMEIA Lideri Demet Özdemir,

“EY Türkiye olarak, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında etkin rol oynayan girişimciliğe büyük önem veriyor ve girişimcileri her alanda destekliyoruz. Bu yıl Türkiye’de 11. kez düzenlediğimiz Yılın Girişimcisi Programı ve kadın girişimcilerin iş dünyasında yükselmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler gibi programlarımız aracılığıyla girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. Kadın girişimcilerin güçlendirilmesini sağlayan, hedefledikleri pazarların kapılarını açan bu konferansta, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız” dedi.

EY Türkiye Vergi Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Türkiye Lideri Müge Tan Belviso, Türkiye’de 2016 yılında uygulamaya başlanan EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’yla, kadınların belli bir noktaya ulaştırdıkları şirketlerini büyütmelerine, pazarda öncü ve sektöründe lider konuma ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti ve “Bu tamamen ücretsiz programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, EY Türkiye yöneticilerinden bire bir mentorluk desteği almalarının, sınıf içi eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra, küresel bir kadın girişimci ağının parçası oluyorlar” dedi. (Fotoğraflı)

