"Global ticarette finansal kriz dönemine benzer düşüş yaşanabilir"

ABD, AB ve Japonya'nın gelecek iki yıla yönelik büyüme beklentilerinin bu yıla kıyasla daha düşük olduğunu anımsatan Köse, gelişmiş ekonomilerin büyüme performansıyla birlikte küresel ticaret ve yatırımların da kademeli olarak zayıflamaya başlayacağı öngörüsünde bulundu.

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 büyüdükten sonra bir miktar ivme kaybetmesini beklediklerini dile getiren Köse, küresel büyümedeki zayıflamanın arkasındaki en büyük faktörün gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama olacağına işaret etti.

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Direktörü Ayhan Köse, ABD, Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gerilimin artmasının küresel ticaret ve büyüme için ciddi sonuçları olacağını belirterek," “Ticaret gerilimleri dünya genelinde ciddi gümrük tarifelerine dönüşürse, global ticarette küresel finansal kriz döneminde gördüğümüze benzer düşüş yaşanabilir” dedi.

Köse, yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akışlarının da yavaşladığını belirterek, "Bunların hepsi bir araya geldiği için küresel büyüme biraz ivme kaybedecek. Buna karşın, yüzde 3 civarında büyüme küresel ekonomi için hala oldukça güçlü bir performans" dedi.

- “Büyümenin beklenenden zayıf olma ihtimali daha yüksek”

Küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin hem geçen seneye kıyasla arttığına dikkati çeken Köse, bunları artan korumacılık, sıkılaşan finansman şartları, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler olarak sıraladı.

Dünya Bankası'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini değiştirmemesine karşın daha düşük büyüme ihtimalinin yükseldiğine vurgu yapan Köse, "Gelecek yıl, küresel büyümenin beklenenden zayıf olma ihtimali geçen seneye göre daha yüksek. Büyümenin öngörümüzden yüzde 1 daha düşük olma ihtimali yüzde 16’dan yüzde 22’ye yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

Kuruluş son KEB raporunda, küresel büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yıl için yüzde 3 ve 2020 için yüzde 2,9 olmak üzere 5 ay önce yayınlanan bir önceki rapordaki seviyelerinde sabit tutmuştu.