FİNANS

"Global Türk markaları oluşturulmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler Dünya Pazarlama Zirvesi'ne katıldı - Prof. Dr. Philip Kotler: - "Global Türk markalarının oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den birkaç global şirketin çıkmasını istiyoruz" - İTO Başkanı Avdagiç: - "Daha iyi bir dünya, ancak daha iyi bir pazarlamayla kurulabilir. Philip Kotler, bu yolda önemli bir yol açmıştır. Yeni model ve paradigmalar kazandırmıştır"

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler'a İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen Dünya Pazarlama Zirvesi'ne (World Marketing Summit) katılmak için İstanbul'a gelen Kotler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne de konuk oldu.

Kotler'a, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, fahri doktora unvanı verildi. Kotler'a fahri doktora belgesini, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren takdim etti.

Kotler, törendeki konuşmasında, her sektör için pazarlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Global Türk markalarının oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den birkaç global şirketin çıkmasını istiyoruz." dedi.

Her bir ülkenin birer marka olduğunu kaydeden Kotler, aynı zamanda Apple, Coca Cola gibi evrensel markaların ortadan kalkması halinde insanların hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirdi.

Kotler, "Sevilen markalar, pazarlamaya çok fazla para harcamıyorlar. Çünkü pazarlama işi onları sevenler, hayranları tarafından yapılıyor. İnsanlar arkadaşlarına sosyal medyada ürünleri tavsiye ediyor. Dolayısıyla kulaktan kulağa yapılan reklam, diğer reklamlardan daha etkili. Biz dünya havalimanlarında İtalyan markalarının dışında markalar görmek istiyoruz. Havalimanlarında ismi ne olursa olsun Türk ürünlerini gösteren mağazaların olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

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- "Kotler'ı aynı zamanda fahri öğretim üyesi olarak kabul ediyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Kotler'ın pazarlama dünyasına katkılarının yeni çığırlar açtığını ve ticarete ile pazarlamaya yön verdiğini söyledi.

Dünya Pazarlama Zirvesi'nde çok önemli konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığını anımsatan Avdagiç, zirvede Türk girişimcileri ve gençlerinin Kolter'ın çizdiği vizyonla pazarlama bilincini ve ufkunu yenilediklerini belirtti.

Avdagiç, Philip Kotler gibi bir ismin, İstanbul markası için çalışmasının son derece tarihi ve heyecan verici bir olay olduğunu belirterek, "Daha iyi bir dünya, ancak daha iyi bir pazarlamayla kurulabilir. Philip Kotler, bu yolda önemli bir yol açmıştır. Yeni model ve paradigmalar kazandırmıştır. Ayrıca İstanbul markasına katkıda bulunan, zirveyle birlikte Türk iş dünyasına da markalaşma ve pazarlama konusunda yeni vizyonlar getiren Kotler’ın çabasını takdirle karşılıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı da İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, Kotler’a fahri doktora unvanı vermeyi kararlaştırdık." diye konuştu.

Kotler'ın çalışmalarının değerini bildiklerini, kendisine fahri doktora unvanı takdim ederek gösterdiklerini dile getiren Avdagiç, Kotler'ı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin aynı zamanda fahri öğretim üyesi olarak da kabul ettiklerini ifade etti.

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- "Firmalar için nihai amaç, '30 yıl sonra nerede olabileceğini' kestirebilmek"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran ise üniversitenin hedefinin değişimin takipçisi değil, dönüşümün aktörü olan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Dünya ticaretinin ağırlık merkeziyle birlikte, şirketlerin ağırlık merkezlerinin de yer değiştirdiğine dikkati çeken Oran, "Teknoloji hayatımızı şekillendirdiği gibi ticareti de köklü biçimde etkiliyor. Doktor robotlar, uzay turizmi, sürücüsüz araçlar, drone kargoculuğu ve bunlar gibi yüzlerce çığır açıcı yenilik sadece bir adım ötemizde. Gelecek 30 yıl içinde her bin firmadan yüzde 60’ının yok olacağı tahmin ediliyor. İşte böylesi bir düzlemde ekonomiye giriş derslerinde öğrendiğimiz o temel kanunlar da bir bir değişime uğruyor. Artık girişimciler ve firmalar için temel amaç, ne kârı maksimize etmek, ne maaşları ödeyebilmek, ne de finansal sirkülasyonu sağlayabilmektir. Bugünün dünyasında firmalar için nihai amaç, '30 yıl sonra nerede olabileceğini' kestirebilmek ve bunu nasıl yapacağını planlayabilmektir." şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, fahri doktora belgesini Kotler gibi önemli bir isme vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, Kotler'ın yüksek öğretim ve iş dünyasında uluslararası düzeyle tüm zamanların en önemli gurularından biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan fahri doktora belgesinin takdiminin ardından, "Pazarlamanın Geleceği, Stratejik Bir Vizyon" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, dünyanın önde gelen pazarlama kuruları Prof. Dr. Moran Cerf, Prof. Dr. Luiz Mouthino, Prof. Dr. Marc Opresnik, Prof. Dr. Dominique Hanssens ve Fahim Kibria birer sunum yaptı.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Philip Kotler

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