Global Yatırım enerji şirketlerini radarına aldı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, gelecek yıl limanları inorganik büyütmeye ve enerji alanına odaklanacaklarını belirterek, "Enerji alanını epey yakından takip ediyoruz. Şirketlere ortak olma da dahil bu alandaki fırsatları değerlendiriyoruz. Eğer becerebilirsek Türkiye için çok hayırlı olur. Şu anda varlıkları inceleme aşamasındayız." dedi. Mehmet Kutman, AA muhabirine holding açısından 2018'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019'dan beklentilerini paylaştı. Holding olarak 2018'de genel olarak bütün bütçe hedeflerini tutturduklarını anlatan Kutman, zor bir dönem geçirmediklerini söyledi. Kutman, gelirlerinin büyük kısmını döviz olarak elde etmelerinden dolayı kurdaki artıştan çok etkilenmediklerini aktararak, AVM tarafında kira gelirlerinin dolardan TL'ye dönüştürülmesi sonrasında bazı sıkıntılar yaşadıklarından bahsetti. Türkiye içinde gerçekleşen tüm işlemlerin TL bazında olması gerektiğini savunan Kutman, ancak bunun bir anda yapılmasından kaynaklı zorluklar yaşandığını, kademeli geçişin daha doğru sonuç verebileceğini dile getirdi.

Kutman, 2019 bütçelerinin de tamamlanmak üzere olduğu bilgisini vererek, "Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tarafında 2018'de ciddi bir rakama ulaştık, geçen yıla kıyasla TL bazında yüzde 75'e yakın artışı yakaladık. Gelecek yıl FAVÖK herhalde yüzde 50-60'ın üzerinde artar. Cirodaki büyümemizin de organik olarak yüzde 40'ı bulacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu. Gelecek yıl hedeflerine değinen Kutman, şunları kaydetti: "2019'da iki şey yapacağız; Bunlardan biri limanlarımızı mutlaka ama mutlaka inorganik büyütmeye çalışacağız. Orada 2019 için organik olarak yaklaşık 1 milyar lira bütçe hedefliyoruz. İnorganik olarak bu rakama 1 milyar lira daha ekleyebiliriz. İkinci olarak doğal gaz, enerji alanına odaklanacağız. Büyümemizin bir kısmı da buradan gelecek. Bizim biyokütle santrallerimiz bitti, teker teker devreye giriyor. Onlarda yüzde 100'e yakın büyüme olacak. Doğal gaz işlemlerimizde de Naturelgaz'da zannediyorum yüzde 40'a yakın bir büyüme söz konusu olacak. Liman yatırımlarını çok önemsiyoruz. Bunun da çok basit bir nedeni var; dünyada tek ve bir numarayız. Bizden daha büyüğü yok. Bizden daha fazla konsolide eden satın almayı beceren kimse yok. Bu pozisyonu hem kaptırmamak hem tecrübe ve becerimizi başka yerlere kaydırmak için bu alana çok önem veriyoruz."

- "Uzak Doğu'da 7 proje takip ediyoruz" Mehmet Kutman, Amerika kıtasında 7 ada ülkesinden liman almaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini, bunlardan biri olan Antigua'da ön sözleşme imzaladıklarını söyledi. Kalan 6 tanesi ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kutman, "Bunlar bizim için hedef olmaya devam ediyor. Almak için uğraşıyoruz. Bunlar dışında Uzak Doğu'da projeler takip ediyoruz. Tayland ve Malezya'da 3, Japonya'da 4 tane takip ettiğimiz proje mevcut. Takip ettiğimiz bu projelerden 4'ünü hayata geçirip liman yatırımına dönüştürebilirsek bizim için büyük başarı. Çünkü bunlar çok yoğun çalışma ve emek isteyen işler." dedi. Kutman, enerji alanını epey yakından takip ettiklerini vurgulayarak, bu alandaki fırsatları değerlendirdiklerini, şirketlere ortak olma yolunu da seçenek olarak masada tuttuklarını bildirdi. Enerji sektörüne yönelik yol haritalarının 2019'un ikinci çeyreğinde belli olabileceğini anlatan Kutman, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eğer becerebilirsek, Türkiye için çok hayırlı olur. Şu anda varlıkları inceleme aşamasındayız. Bizim baktığımız bütün varlıklarda kontrol bankalara girmemiş de olsa şirketin tüm özkaynakları eridiği için bir nevi kontrol bankalarda. Dolayısıyla burada önemli olan bankalara gerekli garantiyi verip, o krediyi yeniden yapılandırıp varlığı alabilmek. Bunun için de değerlendirme aşamasındayız. Liman teklifi verdiğimiz her yere bir tane de elektrik santrali teklifi veriyoruz."

Kutman, Naturelgaz açısından 2018'in çok verimli geçtiğini belirterek, "Naturelgaz açısından 2019 muazzam iyi görünüyor, yaklaşık 80-85 milyon liralık FAVÖK, 400 milyon liraya yakın da ciro öngörüyoruz. Bir ihtimal Naturelgaz'ı seneye halka arz ederiz, çünkü rakamları çok çok iyi. Olursa nisan ayında gerçekleştiririz ama çok küçük bir şey yaparız." diye konuştu. - "En büyük hayalim Snapchat gibi bir şirketi Türkiye'den çıkarabilmek" Mehmet Kutman, teknoloji alanında ara malı üretim sıkıntısının bulunmadığına dikkati çekerek, gençlere yatırım yaparak yaratıcılıklarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin geleceğinin teknoloji alanında olduğunu belirten Kutman, şöyle devam etti: "Türkiye'de gençler Instagram ve Facebook karışımı muazzam bir şey üretmiş, onu inceleyeceğim ve yatırım yapma ihtimalimiz çok yüksek. Düşünsenize Türkiye'den böyle bir şirket çıkıp dünyaya açılıyor, hiç belli olmaz. Neticede bu yaratıcılık ve çalışma işi. Teknoloji şirketini Türkiye çapında yapmak kolay ama benim gönlüm istiyor ki dünya çapında Türkiye'den bir şirket çıksın ama yok, bulamıyoruz. Bunu durmaksızın arıyorum. Hayattaki en büyük hayalim limanlara 10-15 tane daha katabilmek ve Facebook olmasa bile Snapchat gibi bir şirketi Türkiye'den çıkarabilmek..."