Global Yatırım Holding ek hisse geri alım programı açıkladı

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Global Yatırım Holding (GYH) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, ek hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon lira olmak üzere planlanan programa ek olarak 100 milyon lira toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürme kararı alan Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon liralık alım yaptı.

GYH'den yapılan açıklamada, "Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dâhil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon lira getiri sağlanmış olacak" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz 01.03.2018 - 09.09.2019 tarihleri arasında hisse başı 3.40 lira ortalama fiyattan 34.072.330 (Şirket sermayesine oranı %10,46) adet GLYHO payı karşılığı 115.958.909,87 TL’lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 4,47 TL olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu hisse geri alım programı ile ilgili olarak: 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Mart 2018' de belirlenen ve tamamlanmamış olan 150 milyon TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanmasına ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar vermiştir."

Açıklamaya göre, GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları değerlendirmeye de devam ediyor. Geçen hafta Bahamalar Hükümeti ile anlaşmaya imza atan GYH’nin iştiraki Global Ports Holding, küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllığına işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor.

Buna göre, Global Ports Holding, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26.8 artış ile 2.1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306.3 milyon lira, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlandı.



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