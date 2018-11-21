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Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

OCAK 2018’den bu yana yüzde 82 oranında değer kaybeden kripto para piyasası, son bir haftada 65 milyar dolardan fazla eridi.

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

İSTANBUL,(DHA) - OCAK 2018’den bu yana yüzde 82 oranında değer kaybeden kripto para piyasası, son bir haftada 65 milyar dolardan fazla eridi. Birçok kripto para birimi çift haneli değer kaybederken, Türkiye’deki yatırımcıların yerli kripto para platformlarındaki işlem hacmi son bir haftada yüzde 72, bir ayda ise ortalama yüzde 37 arttı.

2018 yılının ilk çeyreğinden bu yana küçülen kripto para piyasaları yeni bir değer kaybı kriziyle karşı karşıya. Kripto para birimlerinde yaklaşık bir haftadır süren keskin düşüşler, işlem hacmi ve pazar büyüklüğünü de daralttı. Piyasalardaki hareketliliği analiz eden uluslararası kripto para işlem platformu Bitmarex, son bir ayda yüzde 35 küçülen küresel kripto para piyasalarının hacminin 145 milyar dolara gerilediğini açıkladı. 2018 Ocak ayıyla kıyaslandığında ise kayıp yüzde 82’ye ulaşıyor.

Globaldeki düşüş trendindin aksine Türkiye’deki yerli kripto para platformlarındaki işlem hacmi, son 1 haftada yüzde 72 yükselirken, 1 aydaki toplam artış ortalama yüzde 37 oldu.

EN DEĞERLİ 100 KRİPTO PARADAN YALNIZCA 4’Ü DEĞER KAYBETMEDİ

Piyasa hacmine göre en değerli 100 kripto para birimini inceleyen Bitmarex’in çalışması, ilk 100’de yer alan kripto para birimlerinden yalnızca dördünün son bir haftada değer kaybetmediğini ortaya koydu. Bunlar, stabil kripto para olarak adlandırılan çoğunluğu dolara endeksli True USD (TUSD), USD Coin (USDC), Paxos (PAX) ve Dai (DAI) gibi kripto paralar oldu.

BITCOIN KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Bitcoin Cash’deki çatallanma sonucunda, en büyük değer kayıplarından biri Bitcoin’de (BTC) yaşandı. Geçtiğimiz hafta 6.350 dolar seviyelerinde olan Bitcoin, 21 Kasım 2018 itibarıyla4.450 dolara kadar geriledi. Bir haftada değerinin üçte birini kaybeden kripto para birimi kan kaybetmeye devam ediyor.

Son 2 haftalık süreçte Ripple (XRP), Ethereum’u geride bırakarak Bitcoin’in ardından piyasa değeri açısından en değerli kripto para haline gelmiş olsa da son bir hafta içerisinde yaşanan kayıplardan o da payını aldı. Geçen hafta 0,54 dolar seviyelerinde olan Ripple, yüzde 15 değer kaybederek 0,44 dolara kadar geriledi. Rus girişimciler tarafından geliştirilen ve piyasanın en güvenilir kripto paralarından biri olan Ethereum (ETH), geçtiğimiz hafta 208 dolar seviyelerindeyken, yüzde 35 değer kaybederek21 Kasım’da 133 dolar seviyelerine kadar indi.

'KRİPTO PARA'DA YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Kripto para piyasalarındaki ani değerli kaybını değerlendiren Bitmarex Kurucu Ortağı Bünyamin Yavaş, şunları aktardı:

"Sene başından beri piyasalara hakim olan stresin bir türlü dağılamamasına ek olarak; Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yapılan olumsuz açıklamalar ve Çin kripto para borsalarında yaşanan hırsızlık vakaları, düşüşü hızlandırdı. Ayrıca Bitcoin Cash'in iki ayrı para birimine bölünmesinin diğer para birimlerini istikrarsızlaştırabileceği endişeleri de satışları artırdı. Kripto para piyasalarındaki olumlu ya da olumsuz kararsızlıkların dengeli bir hal almasını sağlamak, sanıyoruz ki yasal düzenlemeler yapılmadan pek de mümkün olmayacak."

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