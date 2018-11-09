Global'in Karayipler'deki limanında yolcu sayısı 1 milyonu aşacak

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Global Ports Holding, Karayipler’de Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. Johns Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik iyi niyet anlaşmasının (MOU) imzalanmasıyla bu yılı yaklaşık 800 bin yolcuyla tamamlayacak olan limanın orta vadede 1 milyonu aşması bekleniyor.

Münhasıran imzalanan anlaşma sonrasında görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde Global Ports Holding, limanın kruvaziyer operasyonlarını üstlenmenin yanı sıra dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinin limana yanaşmasına imkan verecek yatırımları yapacak. İşletme hakkı ayrıca duty free mağazaların ve yiyecek-içecek alanlarının bulunduğu AVM’yi ve yenilenmesini de kapsayacak.

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, Karayipler’in küresel kruvaziyer yolculardan yüzde 35 pay aldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletmesinin 21 Haziran’da devralınması ardından, dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler’de genişleme stratejimiz çerçevesinde yeni bir adım attık.

“Nihai anlaşmanın 2019’un ilk yarısında imzalanmasını bekliyoruz”

“St. John’s Kruvaziyer Limanı’nı bu yılı yaklaşık 800 bin yolcuyla tamamlayacak. Rakamın orta vadede 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

“Karayipler’de 2017’de 9.6 milyon kruvaziyer yolcusunun seyahat etti. Karayipler pazarı, 2012’den bu yana yıllık ortalama yüzde 4.5 büyüdü. Büyüme hızının 2020’de yüzde 6’ya ulaşması bekleniyor." (Fotoğraflı)



