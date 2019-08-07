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GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde hala anlaşma sağlanamadığını belirterek, "25 Ağustos son günümüz.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde hala anlaşma sağlanamadığını belirterek, "25 Ağustos son günümüz. Eğer mecbur bırakırlarsa bizler de TTK işçisine ve GMİS'e yakışır bir şekilde greve çıkmak zorundayız" dedi. GMİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine GMİS Başkanlar Kurulu, TTK'ya bağlı Üzülmez, Kozlu ve Amasra müesseselerinde maden işçilerini bilgilendirdi. Maden işçileri, ocak önünde 'Madenci feneri sönmeyecek', 'İşte madenci işte sendika', 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganları attı. GMİS Genel Başkanı Yeşil, 2019 yılının başından bu yana Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde toplu iş sözleşmelerin bitirilememesinin maden işçilerini huzursuz ettiğini ve sürecin grev kararına kadar geldiğini söyledi. Maden işçilerine, 6 Ağustos itibarıyla Başkanlar Kurulu olarak grev kararını aldıklarını belirten Yeşil, "Görüşmeler çerçeve anlaşması çıkmadığı için sonuçlanamadı. 7 aydır Türk- İş'e bağlı 17 sendika toplu iş sözleşmelerinin bitmesini bekliyor. İşçiler ve siz madenciler huzursuzsunuz. 6 Ağustos'ta grev kararı alacağımızı deklare etmiştik. Bugün TTK ve MTA için bu grev kararını aldık. Bizler sözleşmenin masabaşında karşılıklı uzlaşma ile bitirilmesinden yana olduğumuz sürekli olarak ifade ettik. Arkadaşlar 25 Ağustos son günümüz. Eğer bizi buna mecbur bırakırlar ise bizler de TTK işçisine ve GMİS'e yakışır bir şekilde greve çıkmak zorundayız. Bunu sizinle paylaşmak için buradayız" diye konuştu. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise maden işçilerine hitaben şöyle konuştu: "Biz hala masada uzlaşmak için işçimizin hakkının verilmesi için masadan anlaşma ile ayrılmak istiyoruz. Ancak mecbur bırakılırsak tarih tekerrürden ibarettir, diyerek 25 Ağustos'ta meydanlarda olacağımızı ve iş yerlerimizde grevlerimizi başlatacağımızı ilan ediyoruz. İnşallah 25 Ağustos tarihine kadar masada anlaşırız. Anlaşamadığımız takdirde hep birlikte grev diyeceğiz. Taleplerimizi makul taleplerdir. Ocakta çalışan arkadaşlarımızın en az 2 asgari ücretin üzerine zam verilmesi, yer üstünde çalışan arkadaşlarımızın durumu belli. Asgari ücret düzeyinde çalışan kardeşlerimiz var." Maden işçileri, konuşmaların ardından sloganlar atarak, ocaklara girdi.

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