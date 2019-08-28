GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- GENEL Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplu sözleşme görüşmelerinde bazı işçileri memnun edemediklerini ancak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Verilen zam oranlarının bazı işçileri memnun etmediğini söyleyen Yeşil, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Mücadelelerine devam edeceklerini anlatan Yeşil, “İşçi arkadaşlarımızdan kısmen memnun edemediğimiz arkadaşlarımız var. Genel anlamda ve Türkiye şartlarında zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntılarımız vardı bu sıkıntıları gerekli mercilere ilettik. Çözüm anlamında da kendilerinden destek istedik. Geldiğimiz noktada bazı şeyleri başaramadık ama biz mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Harici arkadaşlarla ilgili mücadelemizi bitirmedik ve devam ediyoruz. Arkadaşlarımız karamsarlığa kapılmasınlar. Biz sendika olarak görevimizin bilincini biliyoruz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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