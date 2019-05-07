Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

İSTANBUL,(DHA) - Dünyanın ilk dini mabedi olarak adlandırılan ve geçmişi 12 bin yıla dayanan Göbeklitepe’de yatırımcıları bölgeye çekmek için çalışmalar yapılıyor. Kentin tanıtımı noktasında dostluk maçları düzenlenmesi, sponsorlara vergi muafiyeti, yeni turizm iş modeli gibi konular gündemde yer alıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa'daki Göbeklitepe turizm merkezlerinden biri haline geldi. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş'nin yol haritası açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Uncu kentte konaklama sıkıntısının baş gösterdiğini ifade ederek, konuya ilişkin ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı. Kentin turizminin gelişmesindeki amaçlar, pazarlama ve markalaşma, turizm iş geliştirme ile planlama ve politika oluşturma konularına dair açıklamada bulunan Mehmet Uncu, Göbeklitepe'nin tanıtımı için bir dostluk turnuvası düzenleneceğini aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek 'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

DOSTLUK MAÇI DÜZENLENECEK "Uluslararası tanıtımla beraber Göbeklitepe’nin Türkiye içinde de tanıtımı sağlanacak. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullanan Uncu, “Mayıs ayı içinde eski Alman futbolcular ve Türk futbolcuları arasında Şanlıurfa'da dostluk maçı oynanacak. Gastronomi turizmi konusunda Şanlıurfa'yı hak ettiği noktaya getirmek için de bir dizi çalışmalarımız var" dedi. SPONSORLARA VERGİ MUAFİYETİ Kentin tanıtımı noktasındaki diğer çalışmalara da değinen Uncu, sponsor olacak firmalara vergi konusunda büyük kolaylıklar sağlanacağını belirterek, "Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede, Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bu faaliyetler gerçekleşirken, sponsorluklarla bu işi daha fazla paydaşlı bir yapıya dönüştürebiliriz diye düşündük. Sponsorluk dosyası hazırladık, birçok kuruluşa verdik. Bakanlığımız da Kültür Müdürlüğümüzü yetkilendirdi. Sponsor olan kurum ve kuruluşlar, özellikle özel sektör kuruluşları, kurumlar vergisi matrahını sponsorluk faaliyeti kapsamında düşebilir. Sponsor olurlarsa bunu kurumlar vergisi yerine yüzde 100 oranında mahsul edebilirler. Özellikle fazla vergi veren mükellefleriniz varsa bunlar ülkemize sponsor olmak istiyorlarsa biz onlara sponsorluk ile ilgili bilgileri hazırlayıp verebiliriz. Onlar da vergisini Urfa’da değerlendirmiş olur. Urfa’ya daha büyük katkısı olur. Biz bu kapsamda Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Hava Yolları gibi önemli markalarla görüştük. Ramazanda da görüşmelerimiz olacak. Buradaki ana amacımız ise bunu Urfa’da her yıl sistematik olarak gerçekleştirmek, Urfa’ya oturtmak. Sadece kamu ve yerel kamu kuruluşunun değil, özel sektörü de bu işe dahil edelim" şeklinde konuştu.