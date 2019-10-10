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Göç veren ilçenin kaderi tekstil yatırımıyla değişti

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Döneminin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen Kula Mensucat'ın 1951'de Manisa'dan İzmir'e taşınmasından sonra düzenli göç verir hale gelen Kula'da nüfus, geçen yıl yapılan tekstil fabrikası yatırımının ardından ilk kez arttı - Kula Belediyesine ait 11 bin metrekare kapalı alanda hayata geçirilen yatırımla 900 kişi iş imkanı buldu - Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun: - "Tesiste önümüzdeki yıllarda 2 bin kişilik istihdama ulaşılacak. Böylesi bir yatırımdan çok memnun olduk çünkü artık göç tersine döndü" - Fabrika müdürü Nurcan Çelik: - "2020 yılı sonuna kadar 2 bin personel istihdam etme ve üretim yaptığımız firmalara 60 milyon avroluk katkı sağlama hedefindeyiz"

MANİSA (AA) - KAMİL ALTIPARMAK - Döneminin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen Kula Mensucat'ın 1951'de İzmir'e taşınmasından sonra düzenli göç verir duruma gelen Manisa'nın Kula ilçesinde nüfus, geçen yıl yapılan tekstil fabrikası yatırımının ardından ilk kez artış gösterdi.

Bölge halkının büyük kısmına istihdam sağlayan Kula Mensucat'ın İzmir'e taşınmasıyla birlikte başlayan işsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle yıllardır göç veren ilçenin kaderi, yine bir tekstil yatırımıyla değişti.

Kula Belediyesi, depo amaçlı yaptığı 11 bin metrekare kapalı alana sahip binayı 15 ay önce Akar Tekstil'e kiraladı.

Firma, burada 15 milyon lira yatırımla kurduğu tekstil fabrikasında üretime başladı ve 900 kişiye iş imkanı sağladı.

Fabrika yatırımıyla bölge insanı iş imkanına kavuşunca Kula'nın 2017'de 44 bin 403 olan nüfusu geçen yıl kayıtlara 44 bin 410 olarak geçti.

Halen birçok önemli markaya fason üretim yapan firmanın çalışan sayısını ve dış satımını artırması hedefleniyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun yıllardır ortalama 400-500 kişi azaldığını söyledi.

Nüfusun azalmasında, Kula Mensucat'ın 1951'de İzmir'e taşınmasının önemli rol oynadığını dile getiren Tosun, "Bu tarihten sonra birçok aile İzmir'e göç etti. Kula 44 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Her sene göç veriyorduk. Aileler, geçim sıkıntıları nedeniyle İzmir, Denizli, Uşak ve Manisa il merkezine göç etmek zorunda kalıyorlardı ama 15 ay önce hayata geçirilen yine bir tekstil yatırımı Kula'nın kaderini değiştirdi çünkü uzun yıllar sonra nüfusumuz arttı." dedi.

Yaptıkları 11 bin metrekare alana sahip binayı Akar Tekstil'e kiraladıklarını belirten Tosun, fabrikada şu anda 900 kişinin çalıştığını ifade etti.

Yaklaşık 1 yıl önce üretime geçen firmanın ihracata da başladığına dikkati çeken Tosun, "Tesiste önümüzdeki yıllarda 2 bin kişilik istihdama ulaşılacak. Böylesi bir yatırımdan çok memnun olduk çünkü artık göç tersine döndü. Yatırım yapmak isteyen firmalara destek vereceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

- "İlk yıl 900 kişiye iş imkanı sağladık"

Fabrika müdürü Nurcan Çelik de Kula'da yakaladıkları sinerjiden memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli giyim markalarına fason üretim yaptıklarını söyleyen Çelik, "İlk yıl 900 kişiye iş imkanı sağladık. 2020 yılı sonuna kadar 2 bin personel istihdamı ve üretim yaptığımız firmalara 60 milyon avroluk katkı sağlama hedefindeyiz. Kula'da olmaktan çok memnunuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat istihdam KULA tekstil fabrikası üretim

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