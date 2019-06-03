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Godiva MBK Partners ile satış ve lisans sürecini tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, dört ülkedeki operasyonunun ve Belçika’daki üretim tesisinin MBK Partners'a satış sürecini tamamladı.

İstanbul, 3 Haziran (DHA) - Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, dört ülkedeki operasyonunun ve Belçika’daki üretim tesisinin MBK Partners'a satış sürecini tamamladı.
Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Godiva’nın global 5 kat büyüme stratejisinin bir parçası olarak; Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme hakları da MBK Partners’a devredildi.
Açıklamada, "Godiva, marka sahipliğinden doğan fikri mülkiyet hakkını, tüm global pazarlarda elinde tutmaya devam ederken, bu anlaşmayla birlikte markanın kullanım hakkını sadece bu dört ülke operasyonlarını kapsayacak şekilde süresiz olarak MBK Partners’a sağlamış oldu" denildi, ancak anlaşmanın finansal koşulları açıklanmadı.
Godiva, MBK Partners’la varılan anlaşma dışında kalan 100’ü aşkın pazarın sahibi olmaya ve Brüksel’de bulunan Ar-Ge merkezini elinde tutmaya devam edecek. Godiva, ürünlerini Belçika’daki tesisten ve Yıldız Holding bünyesinde bulunan ABD ve İstanbul’daki fabrikalarından temin etmeyi sürdürecek.
Küresel "premium çikolata" üreticisi Godiva'nın, 1926 yılında Brüksel’de Pierre Draps isimli Belçikalı bir çikolatacı tarafından kurulduğu belirtilen açıklamada, şirket ile ilgili de şu bilgiler verildi"
"Kuruluşundan yaklaşık 100 yıl sonra dahi, Godiva çikolatasının her parçası hala aynı kalitede, Belçika’ya özgü ustalık ve dünyanın en iyi içeriğiyle farklılaşıyor.
"Godiva’nın tüm dünyada 100’den fazla ülkeye dağıtımı bulunuyor. Müşteriler, Godiva’yı markaya ait ikonik butik mağazalar, duty freeler, kafeler, e-ticaret kanalıyla ve birçok seçkin mağazada deneyimleyebiliyor.
"Godiva kendini tüketicinin beklentilerinin üzerinde yenilikçi, lezzetli yiyecek ve içecek ürünleri sunmaya ve onlara mükemmel anlar yaşatmaya adıyor.
"Ünlü trüfleri ve çift kalıpla üretilen çikolatalarından Avrupa tarzı bisküvilerine, ayrı ayrı paketlenmiş çikolataları, sıcak kakaosu, dondurmalı ürünleri ve diğer lezzetleriyle Godiva, misafirlerine en leziz çikolata deneyimini sunmayı vadediyor.
"Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak Godiva, dünya çapında sürdürülebilir uygulamaları ve programları destekliyor.
"Şirket aynı zamanda kakao çiftçilerini desteklemek, çevreyi korumak, yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları güçlendirmek için tasarlanmış küresel uygulamalar ve programlara da sahip."

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