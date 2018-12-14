Gökbey 2021 başında yerli motorla seri üretimde

GÖKSEL YILDIRIM - MUSTAFA ÇALKAYA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin seri üretiminin 2021 başında başlamasını ve helikopteri seri üretim aşamasına geldiğinde yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini bildirdi. Demir, AA muhabirine, Türk Savunma Sanayii Zirvesi ve Gökbey helikopterine ilişkin hedeflerini değerlendirdi. "Küresel Güç Türkiye" başlıklı zirveyi ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, Türkiye'nin geldiği konum itibarıyla küresel güç olmanın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bunun başında insan kaynağı, bilgi ve teknolojiyle desteklenmiş bir savunma sanayisi geldiğine işaret eden Demir, bu unsurlara vurgu yapmak için zirveyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, şöyle konuştu: "Bu devletin en üst seviyesinden verilmiş bir mesajdı. Savunma sanayisinin ne kadar ciddiye alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayisini şahsi himayelerine aldıklarında zaten belirtmişlerdi. Ondan sonra başkanlığın ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin yapılanmasındaki değişikliklerle irade olarak "Evet savunma sanayisi konusunda yeni bir dönemdeyiz, yapılanmadayız." mesajı verildi. Burada küresel güç Türkiye vizyonunu destekleyecek çok kuvvetli, etkin, Türkiye'nin bütün kaynaklarını harekete geçirebilecek ve insan kaynağının iyi yetiştirilmesi, teknoloji, bilim gibi konuların ihmal edilmediği kuvvetli bir temel üzerine kurulması gerekiyordu."

- Sırada Savunma Sanayii Şurası var Demir, bu konseptin işareti olarak zirvenin ikinci gününde "Vizyoner Genç" başlığıyla programı devam ettirdiklerini ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 2 bin 500 genci ağırladıklarını söyledi. İsmail Demir, şöyle devam etti: "Bunun başarılı olduğunu umuyorum. Genç arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler olumlu, gerçekten çok büyük bir heyecan yarattı. Cumhurbaşkanımız'ın ismini verdiği tamamen milli tasarım, yerli helikopterimizin sahneye çıkması büyük bir heyecan doğurdu. Çünkü Türkiye, projenin başında söz verdiği gibi tam 5 yılda söz verilen gün ve saatte helikopteri uçurarak sözünü yerine getirdi. Faaliyetimiz bir ürünle de taçlanmış oldu." İsmail Demir, gelecek yıl bir şurayla Türkiye'nin çok uzun soluklu savunma sanayisi stratejilerini sağlık, haberleşme, iletişim, ulaşım, enerji gibi sektörlerle geniş kapsamlı ele almak istediklerini belirtti. - Gökbey ismini Erdoğan seçti Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin isminin öneriler arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildiğini dile getiren Demir, "Çok da güzel bir isim oldu ve gerçekten beğenildi. İkinci 100 günlük programın anonsu sırasında da Cumhurbaşkanımız yeni helikopterimiz hazıruna gösterdi. Orada da çok büyük ilgi gördü. Bu halkımızı gururlandıran, bir anlamda özgüvenimizi artıran, projelerin zamanında yapılmasına ilişkin de bir mesaj oldu." dedi.