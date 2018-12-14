FİNANS

Gökbey 2021 başında yerli motorla seri üretimde

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Seri üretim takvimini 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz" - "Helikopterimizi seri üretim aşaması geldiğinde yerli motorumuzla uçuracağız"

GÖKSEL YILDIRIM - MUSTAFA ÇALKAYA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin seri üretiminin 2021 başında başlamasını ve helikopteri seri üretim aşamasına geldiğinde yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demir, AA muhabirine, Türk Savunma Sanayii Zirvesi ve Gökbey helikopterine ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

"Küresel Güç Türkiye" başlıklı zirveyi ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, Türkiye'nin geldiği konum itibarıyla küresel güç olmanın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bunun başında insan kaynağı, bilgi ve teknolojiyle desteklenmiş bir savunma sanayisi geldiğine işaret eden Demir, bu unsurlara vurgu yapmak için zirveyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, şöyle konuştu:

"Bu devletin en üst seviyesinden verilmiş bir mesajdı. Savunma sanayisinin ne kadar ciddiye alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayisini şahsi himayelerine aldıklarında zaten belirtmişlerdi. Ondan sonra başkanlığın ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin yapılanmasındaki değişikliklerle irade olarak "Evet savunma sanayisi konusunda yeni bir dönemdeyiz, yapılanmadayız." mesajı verildi. Burada küresel güç Türkiye vizyonunu destekleyecek çok kuvvetli, etkin, Türkiye'nin bütün kaynaklarını harekete geçirebilecek ve insan kaynağının iyi yetiştirilmesi, teknoloji, bilim gibi konuların ihmal edilmediği kuvvetli bir temel üzerine kurulması gerekiyordu."

- Sırada Savunma Sanayii Şurası var

Demir, bu konseptin işareti olarak zirvenin ikinci gününde "Vizyoner Genç" başlığıyla programı devam ettirdiklerini ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 2 bin 500 genci ağırladıklarını söyledi. İsmail Demir, şöyle devam etti:

"Bunun başarılı olduğunu umuyorum. Genç arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler olumlu, gerçekten çok büyük bir heyecan yarattı. Cumhurbaşkanımız'ın ismini verdiği tamamen milli tasarım, yerli helikopterimizin sahneye çıkması büyük bir heyecan doğurdu. Çünkü Türkiye, projenin başında söz verdiği gibi tam 5 yılda söz verilen gün ve saatte helikopteri uçurarak sözünü yerine getirdi. Faaliyetimiz bir ürünle de taçlanmış oldu."

İsmail Demir, gelecek yıl bir şurayla Türkiye'nin çok uzun soluklu savunma sanayisi stratejilerini sağlık, haberleşme, iletişim, ulaşım, enerji gibi sektörlerle geniş kapsamlı ele almak istediklerini belirtti.

- Gökbey ismini Erdoğan seçti

Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin isminin öneriler arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildiğini dile getiren Demir, "Çok da güzel bir isim oldu ve gerçekten beğenildi. İkinci 100 günlük programın anonsu sırasında da Cumhurbaşkanımız yeni helikopterimiz hazıruna gösterdi. Orada da çok büyük ilgi gördü. Bu halkımızı gururlandıran, bir anlamda özgüvenimizi artıran, projelerin zamanında yapılmasına ilişkin de bir mesaj oldu." dedi.

Demir, Gökbey'in seri üretim takvimine ilişkin de bilgiler verdi.

Helikopterin seri üretiminin 2021 sonunda başlayacağının ifade edildiğini ancak Erdoğan'ın bu süreyi "biraz uzun" bulduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Biz bunu 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz. Prototip helikopterimizin motoru, Atak'ta kullandığımız motorun aynısı ancak motoru hazırlanıyor. TEI'de bu helikopterimize yönelik motor hazırlıkları devam ediyor, motorumuz ateşlendi, test ortamında çalışıyor şu anda. Onun da kalifikasyon ve test süreçleri devam edecek. İnşallah helikopterimizin seri üretim aşaması geldiğinde kendi yerli motorumuzla uçuracağız."

- "Çok sayıda projemiz var"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programında yer alan savunma sanayisi projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Çok sayıda projemiz var. Hatta bazılarını koymuyoruz bile. Örneğin birinci 100 günlük eylem programında Gökbey helikopterimizin prototip uçuşunu yazmamıştık bile. Bu kadar önemli bir şeyi bile bazen yazmayabiliyoruz. Yeni programda çeşitli füzelerimizin atışları, Akıncı İHA'nın sözleşmesinin imzalanması, Ulak baz istasyonlarının yaygınlaştırılması, muhtelif teslimatlar, helikopter ve mühimmat teslimatları, bazı kalifikasyon süreçlerinin devamı gibi çok sayıda maddelerimiz var."

PARTNER2018'de en çok kazanan mankenler belli oldu2018'de en çok kazanan mankenler belli oldu
İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatıİnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı
İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldıİnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı İHA Gökbey helikopteri motor Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Savunma Sanayisi Türk Savunma Sanayii Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

“Getirilen istisnalar lirayı korumaya hizmet etmiyor”

“Getirilen istisnalar lirayı korumaya hizmet etmiyor”

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım’da yüzde 2.53 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım’da yüzde 2.53 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.