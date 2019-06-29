Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı

Gökbey Projesi kapsamında üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, başkanlığın başlattığı Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan izin çerçevesinde, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 2018 Eylül'de yaptı. İkinci prototipin bugünkü uçuşuyla ise 2021'de tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi öngörülüyor.