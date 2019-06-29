FİNANS

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Haziran (DHA)-TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk:15.87 metre
Ana rotor çapı:13.20 metre
Mürettebat:2

Yolcu:12
Standart yakıt tankı:1020 kg

Harici yakıt tankı:280 kg

Bagaj hacmi:1.1 m3

Azami seyir sürati:306 km/saatte

Menzil:740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)

Havada kalış:3.8+saat

(Fotoğraflı)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladıGökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladıGökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecekTHK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.