Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor

MEHMET ÇETİN - Karaman ve Mersin sınırları arasında yer alan, 1970'li yıllarda tek erik ağacı bulunmayan ve bugün "erik diyarı" olarak anılan Göksu Vadisi'nde üretilen yeşil erikler Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor. Ortasından geçen Göksu Nehri'nin oluşturduğu mikroklima özelliği sayesinde genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen birçok ürünün yetişebildiği vadide, zeytin, yeşil erik, kayısı, incir ve bol miktarda sebze üretimi yapılıyor. İlk çıktığı dönemde kilogramı altınla yarışan yeşil erik, bölgede bulunan bahçelerden tek tek toplanarak Türkiye'nin dört tarafındaki hallere gönderiliyor. Mevsim şartlarına göre bir buçuk, iki ay süren erik sezonunda bahçe sahipleri emeklerinin karşılığını alırken, çevre mahallelerdeki birçok kişi de erik toplama işinde çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Daha önce erik ağacı bulunmayan ve yörede yaşayanların erik fidanı ile ilk kez 1976 yılında tanıştığı bölgede günümüzde bin tonun üzerinde yeşil erik üretiliyor. - "Ekip dikilmeyen alanlar erik bahçesi oldu" Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü KRİPTOPARA

Göksu mahallesi sakinlerinden Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde erik üretimi yaptıkları bahçelerinin geçmişte tarımsal anlamda değerlendirilemeyen boş araziler olduğunu söyledi. Mahmut Hilmi Şirmani isimli köylünün 1976 yılında ilk defa Mut'dan getirdiği erik dallarını bazı kayısı ağaçlarına aşıladığını anlatan Arslan, "Burası o aşılarla erikle tanıştı. Zamanla iyi erik olunca bu yaygınlaştı. Eskiden ekip dikilmeyen alanlar erik bahçesi oldu. Her yerden tüccarlar geliyor. Millet para kazanıyor." diye konuştu. Üretici Hüseyin Portakal da bölgede erik sezonunun nisan ayının başında başladığını ve yaklaşık 45 gün sürdüğünü belirtti. Mahallede yaklaşık bin ton civarında erik üretildiğini ifade eden Portakal, şöyle devam etti: "Bizim eriğimiz oldukça kalitelidir. Bahçelerimizi suladığımız su memba suyu kalitesindedir. İçinde bulunduğumuz Göksu Vadisi, havası, suyu, toprağıyla özel bir bölgedir. Ağaçlardan tek tek toplanan erikler, tüccarların kurduğu tesislere getirilir. Burada sınıflandırılarak paketlenen erikler, başta Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere ülkenin her yanına gönderilir. Bu yıl 15 liradan başladı. Şimdi fiyat 7-8 lira civarında.