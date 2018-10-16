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Göksun'dan Almanya, Rusya ve Hollanda'ya ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın 50 bin nüfuslu Göksun ilçesinde, İstanbul'da yaşayan iş adamı Mehmet Tayyar Canlı tarafından kurulan tekstil atölyesinde üretilen erkek iç giyim ürünleri Almanya, Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediliyor - İki yıl önce kurulan ve 30 kadına istihdam sağlanan atölyenin, gelecek aylarda makine parkuru genişletilerek istihdam ve üretim kapasitesi artırılacak - MTC Tekstil İşletme Müdürü Akif Kaval: - "Anadolu'daki küçük bir ilçeden Almanya ve Hollanda gibi devasa yerlere ihracat yapılması çok büyük bir özveri. Çok şükür ihracat devam ediyor"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın 50 bin nüfuslu Göksun ilçesinde iş adamı Mehmet Tayyar Canlı tarafından kurulan tekstil atölyesinde üretilen erkek iç giyim ürünleri Almanya, Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

İstanbul'da yaşayan ve doğduğu ilçeye yatırım yapmak isteyen MTC Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Canlı, bu isteğini Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'a açtı.

Canlı, Başkan Aydın'ın belediyenin Yeni Mahalle'de inşa ettiği Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binasında yer tahsis etmesi üzerine yatırıma başladı.

Kısa sürede makine parkurunu oluşturan Canlı, işçi arayışına girdi. İlçede nitelikli iş gücü bulamayan Canlı, kurs düzenleyerek yetiştirdiği kadınları atölyede istihdam etti.

Yaklaşık 2 yıldır üretim yapılan tesiste hazırlanan erkek iç giyim ürünleri Almanya, Hollanda ile Rusya'ya ihraç ediliyor.

MTC Tekstil İşletme Müdürü Akif Kaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş adamı Mehmet Tayyar Canlı'nın memleketine olan aşkı ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın desteğiyle küçük bir ilçenin önemli yatırıma kavuştuğunu söyledi.

Göksun'da bu zamana kadar böyle bir yatırım bulunmadığını ifade eden Kaval, atölyede ihracata yönelik erkek iç giyim ürünleri ürettiklerini anlattı.

- "Üretim ve istihdam artırılacak"

Kaval, iş verenlerinin yapmış olduğu en iyi şeyin istihdama katkısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Küçük bir ilçede böyle bir yatırım bulmanız imkansızdı. Birden fazla insanın çalıştığı yer çok az. Buradan 30 kişi ekmek yiyor. Bu işletme kent merkezine ya da farklı illere de kurulabilirdi ama Mehmet bey kendi memleketine yatırım yaptı. Buranın insanına destek vermek istiyordu. Buranın gençlerinin iş arayışı içinde olduğunu biliyordu. Onlara destek olabilmek için doğduğu yere yatırım yaptı. Anadolu'daki küçük bir ilçeden Almanya ve Hollanda gibi devasa yerlere ihracat yapılması çok büyük bir özveri. Çok şükür ihracat devam ediyor."

İş adamı Mehmet Tayyar Canlı da Göksun'daki atölyelerinde aylık ortalama 100 bin parça boxer grubu iç giyim ürünü ürettiklerini belirterek, önümüzdeki aylarda makine parkurunu genişleterek, hem istihdamı hem de üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çalışanlardan Selma Özdemir de ilçelerine yatırım yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, burada çok güzel işler çıkardıklarını anlattı.

Birsel Gürbüz de ilçeye çok güzel bir yatırım kazandırıldığını dile getirerek, atölyenin iş anlamında Göksun için çok büyük bir alternatif olduğunu kaydetti.

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erkek iç giyimi Göksun ihracat istihdam kahramanmaraş üretim

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