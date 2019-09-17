"Gökyüzüne bakan çocukların gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımız"

İSTANBUL (AA) - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet ettiğini belirterek, "Yediden yetmişe el ele vererek 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Bayraktar, TEKNOFEST'in bu yıl, 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi olduğunu söyledi.

Bayraktar, festivalin 2'ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, "Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları (İHA) yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi'nde, Siber Güvenlik Yarışması'nda, teknolojide lider olmak için tüm dünyayla yarışıyor." bilgilerini verdi.