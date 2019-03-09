FİNANS

"Gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz: - "Her yıl 65 binden fazla gence verdiğimiz ücretsiz havacılık kurslarıyla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz" - "Yurt genelinde 378 THK şube başkanlığında ve okullarda havacılık kulüpleri ve Genç Kanatlar oluşumuyla gençleri, sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Sekreteri Rafet Yavuz, her yıl 65 bini aşkın gence ücretsiz havacılık kursları verdiklerini belirterek, "Bu kurslarla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verdikleri eğitimlerin, uluslararası havacılık standartlarına ve sivil havacılık kurallarına uygun ve alanında uzman kişiler tarafından verildiğini söyledi.

Kurumun havacılık sevdalısı gençlerin ilk uğrak yeri olduğunu dile getiren Yavuz, "Gençleri, sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve onlara sıcacık aile ortamında kurslar vererek Atatürk'ün 94 yıl önce söylediği 'İstikbal göklerdedir' öngörüsünü sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Pilotluk mesleğinin pek çok gencin en büyük hayallerinden olduğunu ifade eden Yavuz, THK'ye bağlı Eskişehir-İnönü, Antalya-Karain, Erzincan ve İzmir-Efes'teki havacılık eğitim merkezlerinde kurslar verildiğini kaydetti.

Efes'te paraşüt eğitimi, İnönü, Karain ve Erzincan'da model uçak, yamaç paraşütü ve yine İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ise planör, yelken kanat, mikrolight, eğitimlerinin verildiğini anlatan Yavuz, bu eğitimlerin sivil havacılığın belirlediği kriterlere göre gerçekleştirildiğine işaret etti.

Yavuz, anılan kriterler doğrultusunda alanında uzman eğitmenlerle her yıl çeşitli organizasyonlar ve yarışmalar düzenlediklerini, gençlere havacılığı aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

- "Hedefimiz, uçan Türk gençliği yaratmak"

THK'nin "uçan bir Türk gençliği yaratmak" amacıyla kurulduğunu anlatan Yavuz, milli bir değere sahip Türk Hava Yolları (THY) ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda pilot yetiştirildiğini dile getirdi.

Yavuz, "THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında, THY'de işe girmeleri öncelikli oluyor. Bugün birçok mezunumuz, THY'de gerek pilot olarak gerek hostes, mühendis, teknisyen olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Her yıl 65 bini aşkın gence ücretsiz havacılık kursları verdiklerini belirten Yavuz, "Bu kurslarla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz. Yurt genelinde 378 THK şube başkanlığında ve okullarda havacılık kulüpleri ve Genç Kanatlar oluşumuyla gençleri, sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz." dedi.

Yavuz, Türk havacılığının gelişip bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan THK'nin, Türk halkının maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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Rafet Yavuz THK ücretsiz havacılık kursları

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