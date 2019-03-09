ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Sekreteri Rafet Yavuz, her yıl 65 bini aşkın gence ücretsiz havacılık kursları verdiklerini belirterek, "Bu kurslarla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyoruz." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verdikleri eğitimlerin, uluslararası havacılık standartlarına ve sivil havacılık kurallarına uygun ve alanında uzman kişiler tarafından verildiğini söyledi.

Kurumun havacılık sevdalısı gençlerin ilk uğrak yeri olduğunu dile getiren Yavuz, "Gençleri, sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve onlara sıcacık aile ortamında kurslar vererek Atatürk'ün 94 yıl önce söylediği 'İstikbal göklerdedir' öngörüsünü sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Pilotluk mesleğinin pek çok gencin en büyük hayallerinden olduğunu ifade eden Yavuz, THK'ye bağlı Eskişehir-İnönü, Antalya-Karain, Erzincan ve İzmir-Efes'teki havacılık eğitim merkezlerinde kurslar verildiğini kaydetti.

Efes'te paraşüt eğitimi, İnönü, Karain ve Erzincan'da model uçak, yamaç paraşütü ve yine İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ise planör, yelken kanat, mikrolight, eğitimlerinin verildiğini anlatan Yavuz, bu eğitimlerin sivil havacılığın belirlediği kriterlere göre gerçekleştirildiğine işaret etti.