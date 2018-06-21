FİNANS

"Göl ve göletlere 5 milyon yavru sazan balığı bırakılacak"

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bakanlığımıza bağlı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildi" - "Bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini belirterek, "Bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarına takviye olmasıyla amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini anımsattı.

Proje kapsamında, Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini aktaran Fakıbaba, "Vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." diye konuştu.

Fakıbaba, bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla son 10 yılda 55 milyon sazan, kalkan, çipura, levrek, yayın, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusunun deniz, göl ve göletlerle bırakılmış olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı
Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımıDicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet eşref fakıbaba Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakaknlığı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi yavru sazan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Diğer Haberler
TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ereğli'de metal işçileri grevde

Ereğli'de metal işçileri grevde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.