"Göl ve göletlere 5 milyon yavru sazan balığı bırakılacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini belirterek, "Bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarına takviye olmasıyla amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini anımsattı.

Proje kapsamında, Bakanlığa bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretildiğini aktaran Fakıbaba, "Vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibarıyla, başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız." diye konuştu.