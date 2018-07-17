Goldman Sachs: Brent fiyatı 80 doları yeniden test edecek

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, petrol piyasasında oluşması beklenen "arz açığı"na bağlı olarak, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar düzeyini test yeniden edecek.

Goldman Sachs'ın piyasa raporunda şöyle denildi:

"Suudi Arabistan'ın üretiminde devam eden artışın 2018 3. çeyrekte petrol piyasasında arz fazlası oluşması riski yaratıyor.

"Küresel petrol temel göstergelerinde böyle oynaklıkların yeni normal haline geleceğine inanıyoruz.

"Artan temel gösterge belirsizliği dikkate alındığında, Brent fiyatlarının artan oynaklık ile 70-80 dolar/varil aralığında işlem görmesini bekliyoruz."

Raporda, küresel stok seviyelerinin düşük, petrol talebinin güçlü olmaya devam ettiğine işaret edilerek, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının da piyasada bir arz açığını desteklediğine dikkat çekildi ve "Brent filatlarının 80 dolar/varil seviyesini yeniden test etmesini hala bekliyoruz; ancak, ABD'nin petrol politikaları bunun olmasının önceki beklentilerimizdeki yaz sezonu yerine yılın son çeyreğinde gerçekleşmesine yol açabilir" denildi.

Goldman Sachs raporunda ayrıca, artan ticari gerilimlerin 1.6 milyon varil/gün olan 2019 petrol talebi büyüme tahminleri için aşağı yönlü risk oluşturduğu; ancak, 2018'e çok fazla etki yapmasının olası olmadığı vurguladı.



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