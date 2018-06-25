FİNANS

Goldman Sachs: Brent petrolünün yaz aylarında 82.5 doları göreceği öngörümüzü koruyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrolü varil fiyatı için yaz aylarında "82.5 doları göreceği" öngörüsünü sürdürdüklerini açıkladı.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrolü varil fiyatı için yaz aylarında "82.5 doları göreceği" öngörüsünü sürdürdüklerini açıkladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üyesi olmayan petrol üreticisi ülkelerin üzerinde uzlaştıkları küresel petrol arzının günde 1 milyon varil artırılması kararını değerlendiren Goldman Sachs analistleri şu öngörüyü not ettiler:
"Brent petrolü için petrol fiyatının yıl sonuna kadar kademeli olarak 75 dolar/varile düşeceği temel senaryomuz devam ediyor. OPEC toplantısında alınan karar sonrası ortaya çıkan gerçek, bugünkü arz açığının büyük olasılıkla devam edeceği yolunda."

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