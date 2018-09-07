Goldman Sachs CFO: Kripto para birimleri işlemleri birimi kurmayacağımız haberleri yalan

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA)
Yeni yıla kadar ekmeğe zam yok
İBB'den okulların açılışı önlemleri: Toplu taşıma 06-14.00 saatleri arasında ücretsiz
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
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Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
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