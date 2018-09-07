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Goldman Sachs CFO: Kripto para birimleri işlemleri birimi kurmayacağımız haberleri yalan

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA)

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