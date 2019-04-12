FİNANS

Goldman Sachs: Kripto para departmanı açma planımız yok

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Nisan (DHA)

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