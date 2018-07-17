Goldman Sachs'in net kar ve geliri arttı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.
Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artış göstererek 2,35 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 1,63 milyar dolar net kar elde etmişti.
Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artış göstererek 9,4 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Goldman Sachs'in geliri 7,89 milyar dolar olmuştu.
Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,95 dolar iken bu yılın aynı döneminde 5,98 dolara ulaştı.
Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesine rağmen, New York borsasında hisse başına değeri dünü 231,15 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 1,8 düşüşle 226,87 dolara kadar geriledi.
ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!
Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum