FİNANS

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, yüksek kazanç potansiyelini farklı avantajlarla bir araya getiren gayrimenkul danışmanlığının 2019 yılının en popüler mesleklerinden biri olacağını belirtti.  Türkiye’de emlak ve inşaat sektörleri gelişimlerini sürdürürken, bu sektörlerin profesyonel çalışanlara olan ihtiyacı da artış kaydetmeye devam ediyor.

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

İstanbul,2 Kasım (DHA) - RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, yüksek kazanç potansiyelini farklı avantajlarla bir araya getiren gayrimenkul danışmanlığının 2019 yılının en popüler mesleklerinden biri olacağını belirtti.
Türkiye’de emlak ve inşaat sektörleri gelişimlerini sürdürürken, bu sektörlerin profesyonel çalışanlara olan ihtiyacı da artış kaydetmeye devam ediyor. Kişilerin ve kurumların, gayrimenkule yönelik alım, satım ve kiralama gibi ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılamalarını sağlayan gayrimenkul danışmanlığı da günümüzün ve yakın geleceğin popüler meslekleri arasındaki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, verilerinin gayrimenkul danışmanlığının gördüğü ilgiyi doğrular nitelikte olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“2016-2018 döneminde Anadolu’da görev yapan gayrimenkul danışmanlarımızın sayısı ortalama yüzde 8 artarken, bu oran İstanbul ve Ankara’da yüzde 17’ye kadar çıktı.
“RE/MAX’in faaliyet gösterdiği 105’ten fazla ülke arasında, gayrimenkul danışmanı sayısı artışında üçüncü sırada yer alıyor olmamız da mesleğin popülaritesinin ne denli artışta olduğunun önemli bir göstergesi diye düşünüyorum.
“Halen ülkemizin 43 ilinde bulunan 280 franchise ofisimizde 400 broker görev yapıyor. “Broker’larımızın ekiplerinde görev yapmakta olan gayrimenkul danışmanlarımızın sayısı ise 3 bin 500’ün üzerinde. Artış oranlarına ve aldığımız yoğun başvurulara bakarak, 2019 yılında bu sayının 4 binin üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
“Bu mesleği RE/MAX gibi kurumsal bir yapı altında sürdürmek hem girişimcilere hem de gayrimenkul danışmanlarına önemli avantajlar sağlıyor.
“Ofis açarken stok ve çalışan maliyetlerinin olmaması girişimciler açısından çok büyük bir artı.
“Kadroyu oluştururken, merkez recruiter’ımız ve dijital iletişim kanallarımızdan kaynak sağladığımız adayları ofislere yerleştiriyoruz.
“Ofisin dekore edilmesi aşamasında, kurumsal standartlarımıza sadık kalındığı sürece tanıdığımız serbestlik de bu anlamdaki maliyetlerin düşük tutulmasına yardımcı olan önemli bir faktör.
“Markamızın sağladığı know-how ve düzenli eğitim olanakları hem girişimcilere hem de gayrimenkul danışmanlarına direkt fayda sağlıyor, bu sayede gelirlerini olabilecek en yüksek düzeye çıkarma şansını elde ediyorlar.” (Fotoğraflı)

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