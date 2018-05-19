FİNANS

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

REKLAMCILAR Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA)- REKLAMCILAR Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu. Golf Bravo, "Oturduğum Yerden Gurmelik" reklam kampanyası ile Buzdolabı Atıştırmalıkları, 'Dondurulmuş Gıda ve Dondurma' kategorisinde Altın Effie’nin sahibi oldu.

Effie 2018 finalinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl toplam 70 ödül verildi. Yarışmaya “Oturduğum Yerden Gurmelik” reklam kampanyası ile katılan Golf Bravo, Buzdolabı Atıştırmalıkları, Dondurulmuş Gıdalar ve Dondurma kategorisinde Altın Effie’nin sahibi oldu. Reklam kampanyasında oyuncu ve senaryo yazarı Gülse Birsel’in oynadığı Golf Bravo, bu kampanya ile geçtiğimiz yılı rekor büyüme ile kapattı. Kampanyanın ardından temmuz ayında toplam satışlarını yüzde 47, ağustos ayında ise yüzde 49 artıran Golf Bravo, 2017 yılını toplam yüzde 19 büyüme ile kapattı.

GÜLSE BİRSEL NEDEN KAMPANYA YÜZÜ SEÇİLDİ?

Kampanya hakkında bilgi veren Golf Dondurma Pazarlama Direktörü Özge Şahin, “Kampanyayı hazırlarken ürünümüzün en ayırt edici özelliği olan Belçika çikolatasını ön plana çıkardık. Hedefimiz hem markamızı denettirmek hem de markamızı daha premium bir noktaya ulaştırabilmekti. Büyük fikri hayata geçirirken deneme isteğini artıracak popülerliğe ulaşmayı planladık. Hedef kitlemiz öncelikle kadınlar olduğundan onları denemeye yönlendirecek, sözüne ve duruşuna değer verdikleri, zekası ve üslubuyla “premium” buldukları bir marka yüzü seçmeye karar verdik. Marka yüzümüzü ararken, sadece popülerliği hedeflemedik. Marka yüzümüzün aynı zamanda Bravo’nun iletişim yaklaşımı ve ses tonu anlamında da rakipten net bir şekilde ayrışmasına yardımcı olması gerektiğini biliyorduk. Bravo, “gurme tadında lezzet arayanların ayağına Belçika çikolatasını getirdi” büyük fikrimizi anlatırken, fikir önderi olan, kadınların sosyal hayatlarına çok etkili dokunuşlar yapabilen, mizahi duygusuna ek olarak hafif kinayeli yaklaşımı ile konuları ti’ye alabilecek, seçimleri ile hedef kitlemizi harekete geçirmeye ve bizi denemeye ikna etme gücünün çok yüksek olduğunu düşündüğümüz Gülse Birsel’i seçtik. Kampanya sonuçları ve Altın Effie seçimimizin doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

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