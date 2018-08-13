Golf dünyası, Limak Bodrum Golf Cup'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - Limak Holding'in düzenlediği Limak Bodrum Golf Cup’ın ikincisi Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde gerçekleşti.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği Limak Bodrum Golf Cup ile sürdürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 11-12 Ağustos'ta Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

120’yi aşkın golf oyuncusunun katıldığı turnuvada Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de yarışmacı olarak yer aldı. Turnuvada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Ata GYO Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayalıoğlu gibi ünlü iş insanlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon da yarıştı.

Limak Bodrum Golf Cup 2018 erkeklerde üç, kadınlarda iki ve gençlerde bir olmak üzere toplam altı kategoride düzenlendi. Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye girenler ve özel ödülleri kazananlar kupalarına kavuştu. Kadınlarda A kategorisinde birinci Arzu Narin, erkeklerde ise Bülent Törek olurken, gençler kategorisinde Turgut Akcan 39 puanla ilk sırada yer aldı.