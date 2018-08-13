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Golf dünyası, Limak Bodrum Golf Cup'ta buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Limak Holding'in düzenlediği Limak Bodrum Golf Cup'ın ikincisi Bodrum Golf ve Tenis Kulübü'nde gerçekleşti - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: - "Ülkemizin gerçek kalkınmasının gençlerimizin hem kaliteli bir eğitim almasından hem de sosyal yönü güçlü, çağdaş dünya ile bütünleşmiş bir yapıya sahip olmasından geçtiğinin bilincindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Limak Holding'in düzenlediği Limak Bodrum Golf Cup’ın ikincisi Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde gerçekleşti.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği Limak Bodrum Golf Cup ile sürdürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 11-12 Ağustos'ta Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

120’yi aşkın golf oyuncusunun katıldığı turnuvada Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de yarışmacı olarak yer aldı. Turnuvada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Ata GYO Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayalıoğlu gibi ünlü iş insanlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon da yarıştı.

Limak Bodrum Golf Cup 2018 erkeklerde üç, kadınlarda iki ve gençlerde bir olmak üzere toplam altı kategoride düzenlendi. Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye girenler ve özel ödülleri kazananlar kupalarına kavuştu. Kadınlarda A kategorisinde birinci Arzu Narin, erkeklerde ise Bülent Törek olurken, gençler kategorisinde Turgut Akcan 39 puanla ilk sırada yer aldı.

Ödül törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı.

Açıklamaya göre ödül töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding olarak sadece faaliyet gösterdikleri alanlara değil, kültüre, sanata, spora ve eğitime yatırım yaptıklarını, destek verdiklerini belirterek, "Ülkemizin gerçek kalkınmasının gençlerimizin hem kaliteli bir eğitim almasından hem de sosyal yönü güçlü, çağdaş dünya ile bütünleşmiş bir yapıya sahip olmasından geçtiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye golf hayatında köklü ve kalıcı bir yere sahip olmasını hedefledikleri Limak Bodrum Golf Cup’ın temelini de bu yaklaşımla attıklarını bildiren Özdemir, bu sporla uzun yıllardır amatör olarak ilgilenen golfseverleri, Bodrum’da buluşturup keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.

Özdemir, golf sporunu geniş kitlelere, özellikle de gençlere tanıtma ve onların golfe başlamalarına vesile olmanın bu turnuvadaki en önemli hedefleri olduğunu, bu nedenle turnuvada gençler için özel bir kategori açtıklarını belirtti.

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Limak Limak Holding Nihat Özdemir

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