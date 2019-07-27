Golf turizminin ekonomiye katkısı yılda 135 milyon avro

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, nitelikli turist uygulamalarından birinin golf turizmi olduğunu belirterek, "Kişi başı bin 100 ile bin 200 avro civarında harcama söz konusu. Gelen kişi bir hafta konaklıyor, 5 oyun golfünü oynuyor. Yılda 120 bin kişiden ortalama 135 milyon avro gibi bir rakamın ekonomiye girdisi sağlanıyor." dedi.

Avrupa'dan, Asya'dan ve Amerika'dan yılda 120 bin kişi, golf oynamak için iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Antalya Belek Turizm Bölgesi'ni tercih ediyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, güneş, kum ve denizin dışında özellikle kış döneminde oynanan golf, turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlıyor.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk olarak 1895 yılında İstanbul'da kurulan golf kulübüyle bu sporla tanıştığını söyledi.