FİNANS

Golf tutkunları İstanbul’da bir araya geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

19-21 Ekim'de gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasına, 300’e yakın sporcu katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvası, 19-21 Ekim'de
İstanbul'da düzenlenecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge ile golf sporuna destek vermeye devam ediyor.

Kemer Country Golf Kulübü'nde, 19-21 Ekim'de düzenlenecek turnuva başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere iş dünyasından Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker'in yanı sıra Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi spor dünyasından ünlü isimler katılacak.

Üç gün süren turnuvaya kayıt yaptıran 300'e yakın sporcu, "Erkekler A-B-C-D" ve "Kadınlar A-B-C" ile "Gençler" olmak üzere sekiz ayrı kategoride mücadele edecek.

Turkcell Platinum Golf Challenge, 21 Ekim Pazar günü 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeliDİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli
Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 liraSinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Platinum Golf Challenge

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

"Üretmediğimiz her teknoloji geleceğimizi ipotek altına alıyor"

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

Hızla yükselen Sur Yapı Antalya Projesi ödülleri topluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.