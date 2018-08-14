GollerCepte'de en çok takip edilen MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında atılan 29 gol, 325 bin kez izlendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının en popüler golü Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'den geldi.

GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında atılan toplam 39 gol, 325 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları MKE Ankaragücü deplasmanında 1-1'lik beraberliğe taşıyan gol, 57 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı oldu. Uygulama üzerinden konuk takımın 3-1 kazandığı mücadeleyi 151 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in ilk haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 365 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Iniesta’dan büyük resital!’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.