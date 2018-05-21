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Gölpazarı'ndan Çin'e kiraz ihraç edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er: - "Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Bu sene ilk defa Çin'e Bilecik'ten kiraz gidecek. Firma soğuk hava deposu da kiraladı"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, bu sene ilk defa Bilecik'ten Çin'e kiraz gönderileceğini belirterek "Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Firma soğuk hava deposu da kiraladı." dedi.

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 2 bin dönüm alanda Napolyon cinsi kiraz üretildiğini ifade ederek bu sene talebin fazla olduğunu söyledi.

Ürünün de bu yıl bol olduğunu dile getiren Er, "Çin, daha önce bize yabancı bir pazardı, Avrupa ve Rusya'ya veriyorduk. Kısa zaman önce Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Bu sene ilk defa Çin'e Bilecik'ten kiraz gidecek. Firma soğuk hava deposu da kiraladı." diye konuştu.

Avrupa ve Rusya’nın ardından Çin pazarında da boy gösterecek kirazın üretimi ve kalitesinde iddialı olduklarını belirten Er, "Dünyada en büyük tüketim pazarlarından Çin'de de pay sahibi olmak istiyoruz. İç piyasadan talep çok fazla. Açık pazarımız da kurulacak. Çiftçimizin yüzünün gülmesi için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Ziraat Odası ve belediye çok yakından ilgileniyor. Çiftçimiz verimli ve kazançlı bir yıl geçirecek." ifadesini kullandı.

Er, kirazın yağışlarla daha kaliteli hale geldiğine işaret ederek geçen yıl rekoltenin 4 bin tonu bulduğu Napolyon kirazında bu yılki beklentilerinin 5,5 ila 6 bin ton olduğunu söyledi.

Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli de Gölpazarı'ndaki kirazın rekoltesinin yüksek olmasından dolayı iç ve dış pazardaki gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek "Belediyenin meyve alım satım yerlerindeki dükkanların da ihaleleri var. Satış yerleri de genişleyecek. Talep çok. Ön görüşmeler yapılıyor. Bu yıl inşallah çiftçimizin yüzü gülecek." dedi.

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Bilecik Gölpazarı Kirazı Çin Pazarında Pay Sahibi Olmak İstiyor

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