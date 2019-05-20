FİNANS

Gönüllü bisikletçiler arıların izinde pedal çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Balparmak ve TEMA Vakfı, Dünya Arı Günü'nde "Arılar Varsa Yarınlar Var" projesi kapsamında arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak için bir bisiklet turu düzenledi - Kartal-Kadıköy Caddebostan arasında gerçekleştirilen bisiklet turuna her yaştan arı dostu gönüllüler katıldı

İSTANBUL (AA) - Balparmak ve TEMA Vakfı, arılar ve arıların ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak için "Arılar Varsa Yarınlar Var" projesi kapsamında, bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi.

Balparmak ve TEMA Vakfı'nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi çerçevesinde, Dünya Arı Günü'nde bisiklet turu düzenlendi.

Arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak için Kartal-Kadıköy Caddebostan arasında gerçekleştirilen bisiklet turunda arı dostu gönüllüler arıların izinde pedal çevirdi.

Bisiklet turunun ardından Caddebostan'da Dünya Arı Günü etkinliği düzenlendi. Her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılaşılan etkinlikte, proje manifestosu okunarak çocuklara yüz boyama etkinliği, "Arılar Varsa Yarınlar Var" poster boyaması ve Arı Farkındalık Kiti dağıtıldı.

- "Arı, ömrü boyunca yaklaşık bir gram bal yapabiliyor"

Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıların insan ve doğa hayatı için çok önemli olduğunu belirterek, etkinlikle bunun farkındalığını ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Arıların tüm dünyada tozlaşmanın ana unsuru olduğuna dikkati çeken Altıparmak, bir arının bin 500'e yakın çiçekten bal aldığını ve ömrü boyunca yaklaşık bir gram bal yapabildiğini vurguladı.

Altıparmak, proje ile hedeflerinin arıların ekosisteme katkılarını, insan ve doğa için önemini vurgulamak olduğunu belirterek, "Herkes arıları sadece bal yapan hayvanlar olarak görüyor. Oysaki arılar bizim yaşamımızın bir parçası, olmazsa olmazı. Bu konuda TEMA Vakfı ile el ele arıları sahiplenmek için bir araya gelmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Toplam 70 bin kişiye ulaşacağız"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da değişik illerde arılar hakkında farkındalık yaratmak için benzer etkinlikler yapacaklarını belirterek, arıların yaşayan herkes için çok önemli olduğunu söyledi.

Arıların çok kısa yaşamlarında çok faydalı işler yaptığını belirten Ataç, bir tatlı kaşığı balın üretilmesi için arıların çok uğraştığını anlattı.

Ataç, arıların milyarlarca çiçeğin tozlaşmasını da sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu farkındalığı yaymak istiyoruz. Bunun için diyoruz ki; 'Arılar varsa yarınlar var, arılar yoksa ne yazık ki yarınlarımız yok.' Bu kapsamda bir web sitesi de açıyoruz. Okullarda çok büyük bir hareket olacak. 46 bin 500 çocuğa, toplam 70 bin kişiye ulaşacağız."

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Balparmak dünya arı günü TEMA Vakfı

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