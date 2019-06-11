FİNANS

Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 08:34 | Son Güncelleme

Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar gelir elde etti

İSTANBUL (AA) - Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar kazandı.

Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance'nin araştırmasına göre, Google, sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullanıyor.

Şirket geçen yıl haber kuruluşlarının ürettiği içerikler aracılığıyla 4,7 milyar dolar gelir sağladı. Google'ye karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5,1 milyar dolar gelir elde etti.

Google, kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kolaylaştırma amacıyla arama motorunun algoritmasını geliştirerek haberlerin listelenme biçimini değiştirmişti. Şirket, arama motoru ve mobil cihazlar için geliştirdiği Google Haberler uygulaması aracılığıyla birçok medya kuruluşundan gelen haber içeriklerini tek bir platform üzerinden kullanıcılara servis ediyor.

- Aramaların yüzde 40'ı haberlerle ilgili

Araştırmaya göre, Google'da yapılan trend aramaların yüzde 40'ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra Google'nin varlıkları 2009 ile 2018 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 22 artarken, şirketin Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı yılda yüzde 23 artış gösterdi. Haber servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından fazla olması, haber içeriklerinin Google için taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

Araştırmada ayrıca, Google'nin haber içerikleri için medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemediği ancak bu içerikler aracılığıyla ciddi oranda sayfa trafiği ve gelir elde ettiğine değinildi.

Google’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın hesaplamalarının yanlış olduğunu ve haber aramalarının büyük çoğunluğunda reklam gösterimi yapmadıklarını belirtildi.

Açıklamada "Google Haberler uygulaması ve arama motoru, haber yayıncılarının internet sayfalarına ayda 10 milyarın üzerinde trafik sağlıyor, abonelik satışlarını ve reklam gelirlerini artıyor. Dünyadaki tüm haber yayınlayıcılarını destekleyici bir teknoloji ve reklam partneri olmak için çok çalışıyoruz." Denildi.

PARTNER Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi
THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladıTHY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı
TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”taTSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google haber

En Çok Okunan Haberler

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta

TSKB dijital kız kardeşlik çemberi “BinYaprak”ta

OSD: Elektrikli araçlara geçiş için yapısal iyileştirmeler gerekir

OSD: Elektrikli araçlara geçiş için yapısal iyileştirmeler gerekir

‘Blockchain İAÜ’ hayata geçiyor

‘Blockchain İAÜ’ hayata geçiyor

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 191.9 milyar dolara geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 69.79'a geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.