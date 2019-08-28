FİNANS

Google Pixel üretimini Çin'den Vietnam'a taşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Google akıllı telefonu Pixel’in üretimini, yüksek fiyatlar ve ticaret savaşının neden olduğu tarifelerden dolayı Çin’den Vietnam’a taşımaya karar verdi.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Google akıllı telefonu Pixel’in üretimini, yüksek fiyatlar ve ticaret savaşının neden olduğu tarifelerden dolayı Çin’den Vietnam’a taşımaya karar verdi.
Şirket aynı zamanda akıllı hoparlör Google Home’un üretimini de Çin’den taşımayı gündemine aldı.
Google, Vietnam’da bulunan, Nokia’nın eski fabrikası için yaz başında görüşmelere başlamıştı.
Apple, Airpods’un Çin’deki tedarikçilerinin yüzde 15-30’unu Vietnam’a taşımıştı. Bunun yanında HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30’lu kısmını Çin’den çekeceğini söyledi.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklamasıKonya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması
Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağıAkbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.