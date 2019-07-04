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Google Play'deki sahte fotoğraf düzenleme uygulamalarına dikkat

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kaspersky uzmanları, Google Play mağazasındaki bazı yasal görünümlü fotoğraf düzenleme uygulamalarında para çalmak için kullanılan MobOk zararlı yazılımının gizlendiğini keşfetti - Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin: - "Saldırganların hem özgün olmayan abonelik servislerini hem de kullanıcıları çeken zararlı yazılımı birlikte geliştirdiğini ve dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky uzmanları, Google Play mağazasındaki bazı yasal görünümlü fotoğraf düzenleme uygulamalarında para çalmak için kullanılan MobOk zararlı yazılımının gizlendiğini keşfetti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, "Pink Camera" ve "Pink Camera 2" adlı uygulamalar tespit edilene kadar 10 binden fazla kez indirildi.

En tehlikeli zararlı yazılım türleri arasında yer alan arka kapılar, saldırganlara hedef aldıkları cihaz üzerinde neredeyse tam kontrol sağlıyor. MobOk da bunlardan biri... Google Play'e yüklenen içerikler sıkı filtrelerden geçse de tehditlerin bu yolla kullanıcı cihazlarına ulaşmasına daha önce de rastlandı.

Çoğu vakada arka kapılar, yarı çalışan bir uygulamanın içine saklanıyor. Bu uygulamalar ilk bakışta başarısız fakat masum birer yasal uygulama denemesi gibi görünüyor. İçinde gerçekten de fotoğraf düzenleme özellikleri bulunan ve güvenilir Google Play mağazasından indirilen "Pink Camera" uygulamalarının şüphe çekmemesinin nedeni de bu... Ancak kullanıcılar "Pink Camera" ile resimlerini düzenlemeye başladığında uygulama, bildirimlere erişim izni istiyor. Arka planda zararlı faaliyet de bu iznin alınmasıyla başlıyor. Bu izin sayesinde kullanıcıyı, ücretli mobil abonelik servislerine üye yapmak mümkün oluyor. Bunlar genellikle cep telefonu faturasına eklenen günlük ödemeler karşılığında bir hizmet verdiğini söyleyen web sayfaları oluyor.

Müşterilerin kaliteli servislere üye olmasını kolaylaştırmak için mobil operatörler tarafından geliştirilen bu ödeme yöntemi şimdi siber saldırganlar tarafından da kullanılıyor.

MobOk, kurbanın cihazına bulaştıktan sonra ilgili telefon numarası gibi cihaz bilgilerini toplayarak bunları saldırının ilerleyen safhalarında kullanıyor. Saldırganlar, ücretli abonelik servislerine sahip web sayfalarının bilgilerini cihaza gönderiyor, zararlı yazılım da gizli bir web tarayıcısı görevi üstlenerek bunları açıyor. Daha önce alınan telefon numarasını kullanan yazılım, abonelik bölümüne bu numarayı giriyor ve satın alma işlemini tamamlıyor. Cihaz üzerinde tam kontrole sahip olan ve bildirimleri kontrol edebilen yazılım, SMS onay kodu geldiğinde bunu kullanıcıyı uyarmadan girebiliyor. Kurban, telefon faturasında ödemeleri fark edip her bir servisin aboneliğini iptal edene kadar para toplanmaya devam ediyor.

- "Kurbanların banka hesaplarından para çalma potansiyeline de sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin, şunları kaydetti:

"Pink Camera uygulamalarının fotoğraf düzenleme özellikleri pek iyi olmasa da arka planda yapabildikleri diğer şeyler gerçekten inanılmaz. Bu uygulamalar kullanıcıları Rusça, İngilizce ve Tayca dillerindeki para tuzağı servislere üye yapabiliyor, SMS’leri takip edebiliyor ve çevrim içi servislere abone olurken robot olmadığınızı kanıtlamak için yazmanız gereken Captcha kodlarını talep edebiliyor. Böylece kurbanların banka hesaplarından para çalma potansiyeline de sahip oluyorlar. Saldırganların hem bu özgün olmayan abonelik servislerini hem de kullanıcıları çeken zararlı yazılımı birlikte geliştirdiğini ve dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini düşünüyoruz."

Kaspersky, MobOk zararlı
yazılımını HEUR:Trojan.AndroidOS.MobOk.a şeklinde tespit ediyor.

Kaspersky, zararlı uygulamalardan kaçınmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Resmi
uygulama mağazaları gibi güvenilir kaynaklarda bile tehlikeli uygulamalar
olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kurulu uygulamaların hangi izinleri
aldığını her zaman kontrol edin. Google Play veya App Store gibi resmi
mağazalardaki uygulama puanlarına ve incelemelerine göz atın. Zararlı
uygulamalar düşük puan almış olabilir ve kullanıcılar zararlı yazılım
riskini belirten yorumlar bırakmış olabilir. Böyle bir uygulamayı kurmak üzereyseniz
uygulamanın hangi izinleri talep ettiğine dikkat edin. Sistem ve uygulama güncellemelerini çıkar çıkmaz
kurun. Bunlar açıkları kapatır ve cihazlarınızı korur. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın."

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