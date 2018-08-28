Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, Google ekonomik bütünlüğünün "lisanslanabilir mobil işletim sistemleri" pazarında hakim durumda bulunduğunu, cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmelerde yer alan Google aramanın sözleşmeyle belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanması ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırmasına yönelik uygulamanın rekabet ihlali olarak değerlendirilen bağlama uygulamasının tüm koşullarını sağladığını savunarak, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlüğe idari para cezası uygulanması kanaatine ulaştıklarını aktardı.

Torlak, toplantının açılışında, kurul kararıyla Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Rekabet Kurulunca, "Google'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmelerin rekabeti ihlal ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Bununla birlikte rekabetçi kaygıları önlemek için tüm Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmeleri'ne, Google uygulamalarıyla birlikte rakip uygulamaların cihaza ön yüklenmesinin engellenmediğine ilişkin açık bir hükmün eklenmesi gerektiğini kaydeden temsilci, Google'ın Türkiye'de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Android işletim sistemi kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google arama parçacığının ana ekranda ayrıcalıklı yüklenmesi ve Google aramanın varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların sözleşmelerden kaldırılması gerektiğini ifade etti.

- "Android, ekosistem içindeki tüm paydaşlara fayda sağlıyor"

Google adına söz alan Avukat Gönenç Gürkaynak ise Google'ın halihazırda çözüm önerilerinin çoğuna uyum sağladığını belirterek, idari para cezasına hükmedilmesi veya çözüm önerileri getirilmesi için herhangi bir dayanak bulunmadığını öne sürdü.

Android'in ekosistem içindeki tüm paydaşlara fayda sağladığına işaret eden Gürkaynak, "Google'ın başarısının temel sebebi kaliteli ürünlere sahip olmasıdır. Android ancak kullanıcıların Google uygulamalarını tercih etmesi durumunda sürdürülebilir olmaktadır. Android kullanıcılarının yüzde 59'u Android'in inovatif teknolojiler sağlamayı bırakması halinde işletim sistemlerini değiştireceklerini beyan etmektedir." diye konuştu.