FİNANS

Google "rekabeti ihlal"den savunma yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ve Google International LLC'nin sözlü savunması alındı

Rekabet Kurulunca, "Google'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmelerin rekabeti ihlal ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, kurul kararıyla Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

- "Google pazarda hakim durumda"

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, Google ekonomik bütünlüğünün "lisanslanabilir mobil işletim sistemleri" pazarında hakim durumda bulunduğunu, cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmelerde yer alan Google aramanın sözleşmeyle belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanması ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırmasına yönelik uygulamanın rekabet ihlali olarak değerlendirilen bağlama uygulamasının tüm koşullarını sağladığını savunarak, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlüğe idari para cezası uygulanması kanaatine ulaştıklarını aktardı.

Bununla birlikte rekabetçi kaygıları önlemek için tüm Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmeleri'ne, Google uygulamalarıyla birlikte rakip uygulamaların cihaza ön yüklenmesinin engellenmediğine ilişkin açık bir hükmün eklenmesi gerektiğini kaydeden temsilci, Google'ın Türkiye'de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Android işletim sistemi kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google arama parçacığının ana ekranda ayrıcalıklı yüklenmesi ve Google aramanın varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların sözleşmelerden kaldırılması gerektiğini ifade etti.

- "Android, ekosistem içindeki tüm paydaşlara fayda sağlıyor"

Google adına söz alan Avukat Gönenç Gürkaynak ise Google'ın halihazırda çözüm önerilerinin çoğuna uyum sağladığını belirterek, idari para cezasına hükmedilmesi veya çözüm önerileri getirilmesi için herhangi bir dayanak bulunmadığını öne sürdü.

Android'in ekosistem içindeki tüm paydaşlara fayda sağladığına işaret eden Gürkaynak, "Google'ın başarısının temel sebebi kaliteli ürünlere sahip olmasıdır. Android ancak kullanıcıların Google uygulamalarını tercih etmesi durumunda sürdürülebilir olmaktadır. Android kullanıcılarının yüzde 59'u Android'in inovatif teknolojiler sağlamayı bırakması halinde işletim sistemlerini değiştireceklerini beyan etmektedir." diye konuştu.

Google Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise "Android herkes için daha az değil daha fazla seçenek yaratmaktadır. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir." ifadelerine yer verildi.

- "iOS ve Android cihazlar birbirine rakip olarak kabul edilmemeli"

Limited Liabilitiy Company Yandex temsilcisi Roman Krupenin ise Apple'ın işletim sistemi iOS ile Android cihazların birbirine rakip görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rekabet, dağıtım kanalıyla değil, kaliteyle olmalı. Google her yıl uygulamalarının Apple'a yüklenmesi için 3-4 milyar dolar ödeme yapmaktadır. Google, yüksek kaliteli görünüm için bu kısıtlamaların gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu doğru kabul edilemez. Google, uygulamaların App Store'dan indirilebileceğini söylemektedir ancak arama motoru asla indirilemez." ifadelerini kullandı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 12 Eylül'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

- AB Komisyonu para cezası vermişti

Avrupa Birliği Komisyonu, 18 Temmuz'da akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası kararı alındığını açıklamıştı. Komisyon, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Google, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar avro para cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Google LLC Rekabet Kurulu sözlü savunma

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