FİNANS

Google’dan Finlandiya’daki veri merkezine 600 milyon euro yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mayıs (DHA)

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