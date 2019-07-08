Google’dan mobile telefon operatörü hamlesi

İlayda Kılıçay / İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Google LLC’nin, ABD’nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.

New York Post’un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile’dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.

Haberde, Google’ın yöneticisi Aolan Mulally’nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

