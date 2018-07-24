FİNANS

Google'ın ana kuruluşu Alphabet bilançosunu açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 00:53 | Son Güncelleme

Alphabet'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 yükseldi - Google'ın reklam gelirlerinde yüzde 23,9 artış kaydedildi

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde dair bilançosunu açıkladı.

Alphabet'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, 2017'nin nisan-haziran döneminde 26,01 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Açıklamada, şirketin net karının ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 3,19 milyar dolara gerilediği bilgisi paylaşıldı. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,52 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın hisse başına düşen karının geçen yılın nisan-haziran döneminde 5,01 dolardan, bu senenin aynı döneminde 4,54 dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin geçen hafta Google'a verdiği 5,07 milyar dolarlık cezanın net kara yansıtıldığı bilgisine yer verildi.

-Reklam gelirlerinde yüzde 23,9 artış

Açıklamada ayrıca, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi.

Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 28,09 milyar dolara yükseldi. Google, geçen yılın nisan-haziran döneminde 22,67 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Alphabet'in gelirindeki yıldan yıla yükselişin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından firmanın hisselerinde de artış görüldü.

Şirketin hisseleri pazartesi gününü bin 211 dolardan tamamladıktan sonra, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde bin 272 dolara kadar yükselerek yüzde 5 artış kaydetti.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)
Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdiSüt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alphabet bilanço gelir Google Net kar

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.