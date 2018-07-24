FİNANS

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar yükseldi - Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri rekor kırdı.

New York borsasında dün gün sonunda bin 211 dolardan işlem gören Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar tırmandı. Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu sonuçla, ABD'nin en değerli 3'üncü şirketi konumuna gelen Alphabet'in piyasa değeri 44 milyar dolar artışla 871 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Alphabet'in dün açıklanan ikinci çeyrek bilançosunun piyasa beklentilerini geride bıraktığına işaret ederek, firmanın hisselerine olan talebin arttığını belirtti.

Alphabet'in dün açıklanan bilançosunda, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor
Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracakTrump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alphabet Google

En Çok Okunan Haberler

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Dolar/TL yeniden yükselişte: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL yeniden yükselişte: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.