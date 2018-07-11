FİNANS

Google'ın sanal asistan sesine renk seçenekleri geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Google'ın sanal zekayı kullanarak geliştirdiği kişisel sesli asistanı "Google Asistant" yeni güncellemesiyle kullanıcılarına farklı ses tonu seçeneklerini renklerle sundu.

Google'ın sanal asistan sesine renk seçenekleri geliyor

Özge Düzgün / İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Google'ın sanal zekayı kullanarak geliştirdiği kişisel sesli asistanı "Google Asistant" yeni güncellemesiyle kullanıcılarına farklı ses tonu seçeneklerini renklerle sundu.
Uygulamada daha önce "ses 1" ve "ses 2" olarak kadın ve erkek ses tonu seçeneklerine ulaşılabilirken, yeni güncellemeyle ses tonları kırmızı, mavi, sarı, yeşil, pembe, mor gibi renklerle adlandırıldı. Halihazırda sesli seçeneği kullananlar için renkler Google tarafından cinsiyet ve ırk gözetmeksizin rastgele seçiliyor.
Bugün başlayacak uygulama ABD'deki ingilizce dil seçeneğini kullanan kullanıcılar için bütün hafta boyunca sürecek. Kullanıcılar ekranlarını sağa kaydırarak renkler arasında geçiş yapabilecek.
Teknoloji devlerinden Apple sesli asistanı Siri'yi ilk olarak kadın sesi ile kullanıma sunmuş, iki yıl sonra ise kullanıcılarına uygulamaya erkek sesi seçeneğini de sunmuştu.
Piyasadaki cinsiyet vurgusunda geliştiricilerin biraz da Hollywood filmlerindeki "yapay zeka sevgili" figürünün etkisiyle "daha çok satan" bir seçenek olarak görmüş olması muhtemel olsa da, Google'ın bu uygulamasıyla "cinsiyetci yaklaşımı" biraz da olsa kırmayı hedeflediği belirtildi. (Fotoğraflı)

Google'ın sanal asistan sesine renk seçenekleri geliyorGoogle'ın sanal asistan sesine renk seçenekleri geliyor

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