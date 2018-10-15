SONER ŞEN - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız." dedi.

Düzce'de fındık fabrikası bulunan Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık mahsulünde ciddi bir ihracat pazarı olduğunu söyledi.

Her yıl belli oranlarda ihracat hedeflerinin olduğunu aktaran Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek bir pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız. Görevimiz; daha fazla ihracat yapmak, daha fazla döviz getirmek, Türk ekonomisine fayda sağlamak." diye konuştu.

- "Dünya pazarlarında fındığı rahatlıkla pazarlayabilecek nitelikteyiz"