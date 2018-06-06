FİNANS

Görme Engelli Milli Takım, Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya’da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda ilk maçını 8 Haziran'da Fas'la oynayacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya’da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) desteklediği, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya’da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Madrid’in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlılar, A Grubu’nda mücadele edecek. 7 Haziran Perşembe günün oynanacak ilk maçla başlayacak turnuva 17 Haziran Pazar günü oynanacak finalle tamamlanacak. Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda ev sahibi İspanya, Fas ve Tayland ile gruptan çıkmak için karşılaşacak. Dört grupta ilk ikiye giren takımların çeyrek finale yükseleceği şampiyonada Türkiye’nin ilk rakibi Fas olacak. 8 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma TSİ 13.30’da başlayacak.

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Görme Engelli Milli Takımı Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası

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