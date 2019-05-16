"Görmezden gelmeyelim" sergisi İstanbullular ile buluştu

İSTANBUL(AA) - Türkiye’de bir ilk olan ve şizofreni hastalığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi, kapılarını 8 Mayıs’ta Deniz Galeri’de ziyaretçilere kapısını araladı.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamada, “Görmezden Gelmeyelim” sergisinin bilim insanları ve hekimlerin yüzlerce yıla yayılan uğraşılarını, ilginç görsel ve canlandırmalarla anlattığı belirtilirken serginin ön yargılara ve damgalamalara 'hayır' diyerek şizofreni konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin " Ülkemizde yaklaşık 600 bin şizofreni hastası olduğu biliniyor ve bu sayıya her geçen gün yeni hastalar ekleniyor. Biz de şizofreni konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Görmezden Gelmeyelim projemizi 2015 yılında başlattık. ‘Görmezden Gelmeyelim -Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergimizi bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’ye taşıdık ve 2 milyondan fazla insana ulaşmayı başardık. İlk günden itibaren büyük ilgi gören bu sergi, pek çok önemli ödülün de sahibi oldu.” ifadelerini kullandı.