FİNANS

Gözcü, Bariyer, Kalkan, Katar'ı koruyacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

HAVELSAN, Katar'ın önde gelen kurumlarından Al Mesned Holding ile siber güvenlik alanında iş birliği anlaşması imzaladı - Anlaşma doğrultusunda Katar'ın siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir şirket kurulacak

GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN, siber güvenlik alanındaki birikimi ve özgün ürünleriyle Katar'ın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye’de ve dünyada birçok referans projeye imza atan HAVELSAN, küresel yazılım üreticisi, sistem entegratörü ve siber tehditlere karşı çözümler üreten bir teknoloji merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, siber güvenlik alanında Türkiye'de çeşitli sorumluluklar üstlenirken, birçok kritik kuruma da hizmet veriyor.

Bunun yanında HAVELSAN'ın söz konusu ürün ve çözümleri sınırları aşıyor. Şirket son olarak Türkiye ile dost ve müttefik ülkelerden Katar’da siber güvenlik alanında iş birliği için önemli bir adım attı.

Askeri eğitim ve simülasyon teknolojileri alanında Katar’da yürüttüğü projeler ve kullanıma sunduğu ürünlerle önemli yer edinen HAVELSAN, siber güvenlikle, Katar’daki varlığına yeni bir alan ekledi. Bu kapsamda Katar’ın önde gelen kurumlarından Al Mesned Holding ile siber güvenlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasına göre, Katar’ın siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir şirket kurulacak. Şirketin ülkede siber güvenlik konusunda yeni bir sayfa açması öngörülüyor.

Anlaşmaya HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ile Al Mesned Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bin Abdulatif Al Mesned imza attı.

Söz konusu iş birliğiyle HAVELSAN, Katar’da siber güvenlik alanında önemli oyuncular arasına adını yazdıracak.

- Gözcü, Bariyer, Kalkan

HAVELSAN, etkin, güçlü, kaliteli, yerli ve ulusal siber savunma sistemlerinin geliştirilmesi, uygun çözüm ve hizmetlerin sunulması, siber tehditlerin ve kötücül yazılımların siber güvenlik laboratuvarında analiz edilmesi, etkilerinin canlandırılması için çeşitli çözümler sunuyor.

Bu çözümler arasında, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti, Yazılım Güvenlik Analiz ve Test Hizmeti, Kurumsal Güvenlik Destek Hizmetleri ve Siber Güvenlik Eğitim Hizmeti bulunuyor.

Söz konusu hizmetlerin yanında yerli ve milli siber güvenlik ürünleri geliştiren HAVELSAN, bunlarla çeşitli kurumlara hizmet vermeye başladı.

Şirketin son dönemde geliştirdiği ürünler arasında Gözcü, Bariyer ve Kalkan bulunuyor.

Gözcü, kurumların bilişim altyapısı bileşenlerinin oluşturdukları kayıtların merkezi olarak toplanmasını, ilişkilendirilmesini, sorgulanmasını ve alarm üretilmesini sağlıyor. Toplanan ham kayıtlar normalize edilip ilişkilendirildikten sonra kullanıcı arayüzü üzerinden canlı akış ekranlarıyla sistem izleme, alarm üretimi, sorgulama ve raporlama eksiksiz yapılıyor.

Bariyer, kurumsal bilgi ve verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum sınırları dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirildi. Bu sistemle hassas veri sahibi sivil ve askeri kurumların siber güvenlik ihtiyacı karşılanıyor. Bariyer'le, ağ trafiği, sunucu sistemleri ve uç kullanıcı bilgisayarları olmak üzere tüm sistem birimlerinde yer alan verinin, olması gereken yerde bulunup bulunmadığı ve doğru kullanıcılar tarafından erişilip erişilmediği denetleniyor ve veri kaçakları engelleniyor.

Kalkan, web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip engelleyebilen, çok yüksek seviye ağ trafikleri için yük dengeleme sağlayan "Web Uygulama Güvenlik Duvarı" olarak görev yapıyor. Web uygulamalarını korumak üzere özel olarak tasarlanan ürünle, klasik güvenlik duvarları, saldırı engelleme sistemleri gibi yazılımlar tarafından tespit edilmesi mümkün olmayan saldırıların engellenmesine imkan sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN siber güvenlik

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