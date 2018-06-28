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"Gözüm arkada kalmayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Büyükekşi: - "(TİM başkanlık seçimleri) Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Adayların hiçbiri de bunu bilmeyen insanlar değil. Bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak" - "Tabi ki emekli olmayı düşünmüyorum, ben iş adamıyım. Kendi işimin başına dönmeyi düşünüyorum" - "Politikayı hiç düşünmedim, Ankara'dan da herhangi bir teklif gelmedi. Gündemimizde yok. Beklentimiz de yok. Bizim hakkımızda hayırlısı, orada da önemli olan ülkemiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, cumartesi günü TİM Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin, "Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Adayların hiçbiri de bunu bilmeyen insanlar değil. Bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak." dedi.

Büyükekşi, 10 yıldır sürdürdüğü TİM Başkanlığı görevini devretmeden önce basın mensupları ile bir araya gelerek, bu sürede kendisine ve ihracat camiasına verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Görevi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükekşi, TBMM'de TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıkardıklarını, ayrıca 2 dönem kuralını değiştirerek başkanlık seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını sağladıklarını anımsattı.

Büyükekşi, bugün 71 bin firmanın ihracat yapar hale geldiğine işaret ederek, 2023'te bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Cumartesi günü yapılacak TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu'na da değinen Büyükekşi, şunları ifade etti:

"Aday olan 3 başkandan biri eski başkanımız Oğuz Satıcı, 7 yıl beraber çalıştık. İkincisi ihracata büyük hizmet eden, emekleri olan, bizim için çok değerli kardeşimiz Tahsin Öztiryaki. TİM'de 4 yıl muhasip üye oldu, 4 yıl başkan vekilliği yaptı. İnovasyon, tasarım, marka konusunda çalışmalar yürüttü. İsmail Gülle de yıllardan beri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nde (İTHİB) başkanlık yapıyor. Kıymetli bir arkadaşımız kardeşimiz. Hangisi kazanırsa kazansın. Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması.

Bundan sonra ihracat daha önemli olacak. Türkiye'deki cari açık sorunu her geçen gün önemli hale gelecek. Bundan önce özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) uygulamalarıyla para bulmak kolaydı. Türkiye'ye yabancı fon ve sıcak para giriyordu. Bundan sonra faizler arttı, cari açığın panzeri ihracat ve turizm. Ne olursa olsun ihracatçının ve ihracatın kazanması lazım. Adayların hiçbiri de bunu bilmeyen insanlar değil. Bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak."

Büyükekşi, yeni gelecek yönetime "TİM Yönetim Pusulası" adında birtakım öneriler hazırladıklarını aktararak, burada özellikle ihracatta kadınları temsili, ihracatçı sayısının artırılması, kur riski yönetimi, sürdürülebilir ihracat, küresel tedarik zincirleri, markanın önemi konularını ele aldıklarını söyledi.

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- "Politikayı hiç düşünmedim"

Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanlığını yürüttüğü 10 yıl boyunca kendisini en mutlu eden olaylardan birinin 5910 sayılı kanunun çıkması olduğunu aktararak, "Kanun çıkartılırken çok yoruldum. Mecliste büyük bir defans vardı, komisyonda epey mücadele oldu. Cumhurbaşkanı ve başbakanın desteğiyle çıktı, yoksa TİM kapanacaktı. Kanun çıkarken AK Parti, CHP ve MHP bize büyük destek verdi. 35 maddelik kanun 2 saatte, hem iktidar hem de muhalefetin desteğiyle çıktı." diye konuştu.

Bundan sonra neler yapacağına ilişkin bilgi veren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Tabi ki emekli olmayı düşünmüyorum, ben iş adamıyım. Kendi işimin başına dönmeyi düşünüyorum. Yıllardır değişik yerlerde görev aldım. Şu anda Eximbank'taki görevim devam ediyor, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliğim sürüyor. Kendi işimize bakacağız. Türkiye'nin şartlarında kendi işimizi geliştireceğiz. Politikayı hiç düşünmedim, Ankara'dan da herhangi bir teklif gelmedi. Gündemimizde de yok. Beklentimiz de yok. Bizim hakkımızda hayırlısı, orada da önemli olan ülkemiz. Biz buraya iş olarak bakmadık, hep 'Ben ne verebilirim?' dedik. Yapım gereği de yaptığım işlerde hiçbir zaman tribüne oynamadım. Maksadımız üzüm yemekti bağcıyı dövmek değil. Böyle bir teklifi, faydalı olacaksak kabul edebiliriz. Önemli olan katkı sağlamak."

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- "Ekonomiyle ilgili bakanlıkların 3'e düşürülmesi faydalı ve verimli olacak"

Mehmet Büyükekşi, zaman zaman ekonomiyle ilgili bakanlıkların çok olmasından ve koordinasyondan şikayet ettiklerinden bahsederek, bazı konuların birkaç bakanlıkla ilgili olması nedeniyle işlerin yürümediğini anlattı.

Bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonomiyle ilgili bakanlıkların 3'e düşürülmesinin, çok daha faydalı ve verimli olacağını belirten Büyükekşi, ihracata daha fazla destek verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Büyükekşi, gelecek dönemde, yerli ve yabancı büyük şirketlerin yatırıma özendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 2023'te 1 milyar dolar ihracatı aşan firma sayısı hedefinin 25 olduğunu, bugün bu rakamın 10 düzeyinde bulunduğunu söyledi.

KOBİ'lerin yanı sıra büyük ölçekli yatırımların desteklenmesinin önemine değinen Büyükekşi, "Otomotivin 2023'te 75 milyar dolar ihracat hedefi var. Bunun için 4 milyon taşıt üretilmesi lazım. 2-3 yeni marka yatırımı yapılması lazım. Sektör geçen yıl yüzde 20 artışla 28,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. İlk 5 aydaki artış yüzde 17. Önemli olan dünya ticaretinden aldığımız payın yüzdesi. İhracat artış hızını daha fazla yükseltip pastadan pay almak önemli. Rotası olan gemi hızlı ilerler, biz bir yol haritası hazırladık." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, dolar/TL'nin şu anda 4,20-4,50 bandında olması gerektiğini dile getirerek, "Seçim öncesi spekülatif ataklar oldu. Bunlar kesinlikle ihracatçının talep ettiği, desteklediği bir şey değil. Bazı uzmanlar yeni kurulacak kabinenin alacağı politikalarla doların 4,40'lara düşeceğini söylüyor." diye konuştu.

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- "Ticaret savaşlarında AB ile hareket edebiliriz"

Büyükekşi, ihracat olmaması durumunda da ithalatın yapılacağına işaret ederek, " 'İhracatın artması, ithalatı artırıyor' söylemi doğru değil. Ham maddelerin bir kısmını Türkiye'de üreterek cari açığın bir kısmını çözmüş oluruz." dedi.

Ticaret savaşları konusunda Türkiye'nin konumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ABD'ye 350 milyon dolarlık ilave gümrük vergisi getirdi. Burada öncelikle karşılıklılık ilkesine dikkat edilmeli. Vergiler konusunda Ekonomi Bakanlığı ile genel çalışma yapılıyor, 'Ne getirir ne götürür diye. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konularında sıkıntılar var. Hala STA yapılmamış ülkeler var. ABD ve Avrupa arasında STA rafa kalktı, onunla ilgili çalışma yapılıyor. Avrupa Birliği'yle karşılıklı ticaretin 300 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor. Rakam şu anda 150 milyar dolar seviyesinde, iki katına çıkma imkanı var. Böyle bir şey olursa ticaret savaşlarında AB ile hareket edebiliriz.

Gelişmiş ülkeler bu şekilde hareket ederse, paylaşmasını bilmezsek, dünyada başka tehlikeler oluşur. Bunu ekonomik olarak değil, siyasi anlamda söylüyorum. Eninde sonunda aklı selim galip gelecek. Dünyada huzur, barış olmaz böyle devam ederse bunun sıkıntıları olur. Biz burada 3,5 milyon mülteciye hamilik yapıp para harcıyoruz, Araplar Avrupa'dan 700 milyon dolara futbol takımı alıyor, 100 bin mülteci almıyor. Ticaret savaşlarını ABD başlattı. ABD Başkanı Donald Trump kardeş ülke Kanada ile kavga ediyor, Kuzey Kore ile kavga ediyor. Adam koyun pazarlığı yapıyor. Ne diyeceği kestirilemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Mehmet Büyükekşi TİM

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