GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Gıda Perakendecileri Derneği (GPD ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, enflasyonu frenleyen en önemli güçlerden birinin organize perakendeciler olduğunu belirtti.

GPD Ortak Gelişim Kongresi’nde açılış konuşmasını yapan Songör, perakende sektörünün ülke gündemine oturan enflasyonla mücadeledeki kilit rolünü belirten Yücel, şöyle devam etti:

“Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark, biz perakendecilerin çabasını ve katkısını kanıtlamaktadır. Enflasyonla mücadelede organize perakendenin rolü daha da önemsenmelidir.

“Bizim ve tedarik zincirimizin işleyişini kolaylaştıracak düzenlemeler ve destekler, hükümetimizin enflasyonla mücadelesine de katkı sağlayacaktır.

“Alınan önlemler ve getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, özel sektörün özverili çalışmalarıyla bu sürecin daha da hızlı geçmesi temennimizdir.

“Perakendeci

