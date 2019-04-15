GRAFİKLİ - ABD petrol üretimini 10 yılda ikiye katladı

ÖVÜNÇ KUTLU - ABD ham petrol üretimini son 10 yılda ikiye katlayarak, Suudi Arabistan ve Rusya gibi petrol üreticisi devleri geride bıraktı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna geldi.

AA muhabirinin ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) derlediği verilere göre, ABD'de ham petrol üretimi 2008'de önemli ölçüde geriledi ve 1946'dan sonraki en düşük seviyeyi gördü. Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi 2008'de 5 milyon varil seviyesinden, 2018'de 10,96 milyon varile ulaşarak yüzde 119 artış gösterdi.

Petrol sektöründe hidrolik çatlatma ve yatay sondaj gibi yeni üretim tekniklerinin yaygınlaştığı 2008'de ABD'de "kaya petrolü devrimi" başladı ve ülkenin ham petrol üretimi ilerleyen yıllarda hızla yükselişe geçti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2010'da 5,48 milyon varile, 2012'de 6,5 milyon varile, 2013'de 7,47 milyon varile, 2014'te 8,76 milyon varile ve 2015'te ise 9,43 milyon varile ulaştı.

- Petrol krizini atlattı

Haziran 2014'te düşüşe geçen petrol fiyatları nedeniyle ABD'de petrol sektörü 2 yıl zorluklarla mücadele etti. Ülkede ham petrol üretimi düşüşe geçti ve 2016'da günlük ortalama 8,83 milyon varile geriledi.